Γεωργιάδης: «Απατεώνες υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν» – Έλεγχοι στις ιατρικές πράξεις με AI

Νέα ψηφιακά εργαλεία για τον έλεγχο της δραστηριότητας των γιατρών και την ενημέρωση των πολιτών προανήγγειλε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» του ΕΡΤnews. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, οι έλεγχοι σε ιδιωτικά ιατρεία και κέντρα που παρέχουν ή διαφημίζουν ιατρικές υπηρεσίες, αλλά και η πορεία του προγράμματος για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.

«Απατεώνες υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν»

Ο υπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της εποπτείας στον χώρο της υγείας, με αφορμή το σάλο που έχει προκαλέσει η υπόθεση Μαζωνάκη και τις καταγγελίες ή αναφορές για πρακτικές που παρουσιάζονται ως ιατρικές ή εναλλακτικές θεραπείες.

Σε ό,τι αφορά την κριτική για τη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών μετά τη συγχώνευση του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη θεσμική αλλαγή δεν μπορεί από μόνη της να εξηγήσει φαινόμενα παραβατικότητας.

Παρέπεμψε, μάλιστα, σε παλαιότερη υπόθεση ψευδογιατρού, ο οποίος, όπως ανέφερε, είχε καταφέρει να δρα για μεγάλο χρονικό διάστημα παρά την ύπαρξη ελεγκτικών μηχανισμών.

«Απατεώνες υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι «πάντα κάποιοι απατεώνες θα ξεπερνάνε τα πλαίσια των κρατών, γιατί έτσι είναι οι ανθρώπινες κοινωνίες».

Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε και στη Μαρία Καρυστιανού, λέγοντας ότι είχε δηλώσει πως ήταν «κβαντική γιατρός», όπως χαρακτηριστικά είπε. Ο υπουργός τόνισε ότι απαιτείται ένας μηχανισμός μέσω του οποίου ο πολίτης θα μπορεί εύκολα να διαπιστώνει τι επιτρέπεται να παρέχει ένας επαγγελματίας υγείας.

Η τεχνητή νοημοσύνη «σκανάρει» τις διαφημίσεις γιατρών

Σύμφωνα με τον υπουργό, ήδη χρησιμοποιείται νέο ψηφιακό εργαλείο με την ονομασία «MedWatch», το οποίο αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό διαφημίσεων ιατρικών υπηρεσιών στο διαδίκτυο.

Η εφαρμογή ελέγχει ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλες δημόσιες ψηφιακές πλατφόρμες και στη συνέχεια συγκρίνει τις πληροφορίες που εντοπίζει με τα δεδομένα του μητρώου των γιατρών.

Έτσι, για παράδειγμα, όταν ένας γιατρός προβάλλει υπηρεσίες Botox, το σύστημα μπορεί να εξετάσει εάν διαθέτει την αντίστοιχη άδεια. Εφόσον εντοπιστεί πιθανή αναντιστοιχία, καταγράφεται σχετική ένδειξη, ώστε να ακολουθήσει έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 8.500 έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψαν 239 «κόκκινες» ενδείξεις. Όπως διευκρίνισε, η συγκεκριμένη ένδειξη δεν αποτελεί διαπίστωση ενοχής, αλλά προειδοποίηση ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση.

Το σύστημα έχει αρχικά διασυνδεθεί με το ψηφιακό μητρώο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Όπως ανέφερε ο υπουργός, επόμενος σταθμός είναι ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά, ενώ στη συνέχεια προβλέπεται η επέκταση του συστήματος σε πανελλαδικό επίπεδο.

Έλεγχοι και στα αισθητικά κέντρα

Στο πεδίο των ελέγχων περιλαμβάνονται και επιχειρήσεις αισθητικής που προβάλλουν υπηρεσίες οι οποίες εμπίπτουν σε ιατρικές πράξεις. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε το «ιατρικό λέιζερ», για την πραγματοποίηση του οποίου απαιτείται η παρουσία γιατρού.

«Κάποιοι μπορεί να χάσουν τη βολή τους γιατί αυτά γίνονταν στην Ελλάδα. Αλλά έτσι όμως αποφασίσαμε να βάλουμε τάξη και θα βάλουμε τάξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός αποκάλυψε ακόμη ότι σχεδιάζεται και δεύτερη ψηφιακή εφαρμογή, η οποία θα απευθύνεται απευθείας στους πολίτες. Μέσω αυτής, ο χρήστης θα μπορεί να αναζητά έναν γιατρό με βάση το όνομα ή τη διεύθυνσή του και να βλέπει ποιες άδειες διαθέτει και ποιες ιατρικές πράξεις έχει δικαίωμα να πραγματοποιεί.

Στο επίκεντρο και οι εταιρείες ιατρικού εξοπλισμού

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε ακόμη στον ρόλο των εταιρειών που εισάγουν και διαθέτουν ιατρικό εξοπλισμό, με αφορμή στοιχεία της υπόθεσης που έχει προκαλέσει δημόσια συζήτηση.

Όπως υποστήριξε, στην επίμαχη περίπτωση υπήρχε μηχάνημα που είχε εισαχθεί από εταιρεία στην Ελβετία και, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είχε γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες ελληνικές αρχές.

Ανέφερε επίσης ότι η εταιρεία φέρεται να διαφήμιζε στην Ελλάδα τη δυνατότητα χρήσης του συγκεκριμένου μηχανήματος, ενώ ο γιατρός που το χειριζόταν, κατά τον ίδιο, δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια.

«Η γνώμη μου είναι ότι έχει τρομερή ευθύνη», είπε, κάνοντας λόγο για «και αστική και ποινική» ευθύνη.

Σε υψηλούς τόνους πρόσθεσε: «Είναι δυνατόν να λέει σοβαρή εταιρεία πηγαίνετε στη Γάκα και κάντε πλασμαφαίρεση ενώ η Γάκα δεν είχε άδεια;».

Όπως διευκρινίστηκε, τα συγκεκριμένα ζητήματα αποτελούν αντικείμενο ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές και της δικαστικής διερεύνησης.

Για την υπόθεση Μαζωνάκη και την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας, ο υπουργός υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται να παρέμβει στο έργο της Δικαιοσύνης. «Δεν παρεμβαίνω… Από κει και πέρα θα κρίνουν οι εισαγγελείς», είπε.

Τι είπε για το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας

Τέλος, ο υπουργός αναφέρθηκε στο πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας και στους περίπου 46.000 πολίτες που διέκοψαν τη θεραπεία τους.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η δράση ολοκληρώθηκε βάσει του αρχικού σχεδιασμού, καθώς επρόκειτο για πρόγραμμα που χρηματοδοτούνταν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και είχε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα.

«Το πρόγραμμα καταρχάς σταμάτησε απότομα. Σταμάτησα όταν έπρεπε να σταματήσει. Ήταν πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», ανέφερε.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι εξετάζεται η δημιουργία νέας δράσης, ώστε να υπάρξει συνέχεια στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. «Είμαστε σε διαπραγματεύσεις για να φτιάξουμε επίσης ένα δεύτερο πρόγραμμα για να δώσουμε λύσεις», είπε.

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