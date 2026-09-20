Κρήτη: Καταγγελίες για δολιοφθορές στο δίκτυο ύδρευσης και φωτιές – Στο μικροσκόπιο συγκεκριμένο πρόσωπο

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Σειρά περιστατικών δολιοφθοράς και ζημιών στο τοπικό δίκτυο ύδρευσης και σε υδρόμετρα καταγράφεται από τις αρχές Σεπτεμβρίου στον Αποκόρωνα, Χανίων, με τις αρμόδιες Αρχές να έχουν ενημερωθεί και να εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία.

Παράλληλα, υπάρχουν υποψίες για πιθανή σύνδεση των περιστατικών με φωτιές που εκδηλώθηκαν σε στάβλους και αποθήκες της περιοχής. Η Πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει άμεσα, προκειμένου οι φλόγες να μην επεκταθούν σε γειτονικούς ελαιώνες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Αστυνομία διερευνά εάν υπάρχει κοινό πρόσωπο πίσω από τα περιστατικά, ενώ αναφέρεται ότι τα στοιχεία συγκεκριμένου ατόμου είναι ήδη γνωστά στις Αρχές.

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Οι κάτοικοι καλούνται να παραμένουν σε επαγρύπνηση και να ενημερώνουν άμεσα την Αστυνομία σε περίπτωση που αντιληφθούν κάτι ύποπτο ή διαθέτουν πληροφορίες που ενδέχεται να βοηθήσουν την έρευνα.

Οι φωτογραφίες δημοσιεύθηκαν στη Kournas, Apokoronou (Kournas village) στο Facebook

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