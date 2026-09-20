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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Αυτοκίνητο εξετράπη και κατέληξε σε χαράδρα –Νεκρός ο οδηγός

εκαβ νυχτα
clock 08:09 | 20/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ του Σαββάτου (19/09) στον Ομαλό Χανίων, στην περιοχή του Ξυλόσκαλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ένας άνδρας περίπου 60 ετών εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να κυλήσει εκτός του οδοστρώματος, στην είσοδο του φαραγγιού.

Το σημείο παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία, καθώς υπάρχει υψομετρική διαφορά περίπου 15 έως 20 μέτρων από το οδόστρωμα. Για την επιχείρηση ανάσυρσης του άνδρα κινητοποιήθηκαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι υπαλλήλους, καθώς και δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να ανασύρουν τον άνδρα από το όχημα χωρίς τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια παραλήφθηκε από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

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Τροχαίο Νεκρός Ομαλός Χανίων
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