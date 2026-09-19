Super League: Πρώτη νίκη για την Κηφισιά, 2-1 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι

Την πρώτη της νίκη στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο σημείωσε η Κηφισιά. Στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Super League η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο πέρασε νικηφόρα από το Περιστέρι, καταβάλλοντας με 2-1 την αντίσταση του Ατρόμητου, σε ένα ματς με δύο εικόνες.

Τα πάντα διαδραματίστηκαν στο δεύτερο μέρος. Η Κηφισιά είχε απόλυτο πρωταγωνιστή τον Χόρχε Πόμπο που σκόραρε στο 63’ και στο 85’ (πέναλτι), για να δώσει το «τρίποντο» στην ομάδα του. Ενδιάμεσα, είχε ισοφαρίσει ο Σάμουελ Μουτουσαμί (75’), αλλά ο Ντούσαν Κέρκεζ βλέπει τον κλοιό να σφίγγει γύρω από την ομάδα του - ίσως και τον ίδιο.

Με ορεξάτο τον Περέα, οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να απειλήσουν από τα πρώτα λεπτά την εστία του Ραμίρες. Χωρίς, όμως, να φτάσουν σε κάποια αξιόλογη προσπάθεια, πλην ενός μακρινού σουτ του Τσιλούλη (18’). Ήταν, ουσιαστικά, η μοναδική τελική εντός εστίας, σε ένα πρώτο μέρος με πολλές διακοπές και μικρο-τραυματισμούς.

Άλλη, εντελώς, ιστορία το δεύτερο ημίχρονο. Από λάθος στην άμυνα των φιλοξενούμενων και πάσα του Τσούμπερ, ο Τσιλούλης (48’) ανάγκασε τον Ραμίρες σε δύσκολη επέμβαση σε κόρνερ. Η ωραία προσπάθεια του Μουντέ (62’) δεν βρήκε στόχο, με τους παίκτες του Κέρκεζ, όπως και την Τετάρτη (16/9) κόντρα στον ΠΑΟΚ να είναι πιεστικοί αλλά χωρίς καθαρό μυαλό στην τελική πάσα.

Κι επειδή η μπάλα... τιμωρεί, η Κηφισιά άνοιξε το σκορ στο 63’. Ο Πόμπο έδωσε αριστερά στον Πολυκράτη και μπήκε στην περιοχή, ο 20χρονος πλάγιος μπακ έβγαλε χαμηλά τη σέντρα, με τον Πόμπο με προβολή να κάνει το 0-1. Μάλιστα, οι παίκτες του Λέτο θα μπορούσαν να φτάσουν και σε δεύτερο τέρμα, είτε με το βολέ του Ρουκουνάκη (66’) είτε με το κακό τελείωμα του Σαγκάλ (68’) σε τετ-α-τετ με τον Χουτεσιώτη.

Οι γηπεδούχοι συνήρθαν, αλλά ο Τσιλούλης (70’) απέτυχε και μάλιστα με διπλή προσπάθεια, να νικήσει τον Ραμίρες. Και τρία λεπτά μετά τις αλλαγές του Κέρκεζ, η ομάδα του ισοφάρισε. Ο Τσιγγάρας βρήκε ωραία αριστερά τον Πνευμονίδη, εκείνος «έκοψε» για τον Μουτουσαμί που με αριστερό πλασέ στην κίνηση σκόραρε για δεύτερη φορά φέτος. Για να φτάσουμε στο 81’ που διαδραματίστηκε η φάση του ματς.

Αρχικά οι της Κηφισιάς ζήτησαν πέναλτι σε ανατροπή του Σαγκάλ από τον Παπαδόπουλο. Στην αντεπίθεση, οι του Ατρόμητου διαμαρτυρήθηκαν για ανατροπή του Μουτουσαμί. Από το VAR (Βασίλης Φωτιάς, Κωνσταντίνος Πουλικίδης) κάλεσαν τον Μελέτη Γιουματζίδη για on field review κι έπειτα από τρεις κόκκινες κάρτες στους πάγκους των ομάδων, ο διαιτητής από την Πέλλα καταλόγισε πέναλτι υπέρ των φιλοξενούμενων.

Ο Πόμπο νίκησε για δεύτερη φορά τον Χουτεσιώτη, «γράφοντας» το τελικό 1-2. Η Κηφισιά έφτασε στην πρώτη φετινή νίκη και τους πέντε βαθμούς, αφήνοντας τον Ατρόμητο στους δύο, έπειτα από πέντε αγωνιστικές.



Διαιτητής: Μελέτιος Γιουματζίδης (Πέλλας)



Κίτρινες: Μουτουσαμί, Σταυρόπουλος - Αμπάντα, Αντόνισε, Ζέρσον Σόουζα, Ρουκουνάκης, Γιάγκνε, Πέτκοφ.



Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:



ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Μουντές (90’ Καραμάνης), Ούρονεν (72’ Παπαδόπουλος), Σταυρόπουλος, Μάγκνουσον, Τσιγγάρας (90’ Κώτσης), Μουτουσαμί, Πνευμονίδης, Τσούμπερ, Τσιλούλης (72’ Τσαντίλας), Περέα.



ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Πόμπο (87’ Πέτκοφ), Αντόνισε (46’ Ζέρσον Σόουζα), Μπένι (46’ Γιάγκνε), Θεοδωρίδης (79’ Χριστόπουλος), Ρουκουνάκης, Αμπάντα (56’ Πολυκράτης), Σαγκάλ, Ούγκο Σόουζα, Ζολιμπουά, Μάνσο.

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