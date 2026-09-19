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ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο 64χρονη μετά από πτώση από βράχο στις Καβουρότρυπες Χακιδικής

ΕΚΑΒ
clock 21:27 | 19/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στο κεφάλι τραυματίστηκε χθες στη Χαλκιδική μια 64χρονη Ιταλίδα, όταν γλίστρησε από βράχο στη θαλάσσια περιοχή «Καβουρότρυπες» κι έπεσε μέσα στη θάλασσα. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Νέου Μαρμαρά.

Στη συνέχεια, η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Προανάκριση διενεργείται από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού.

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