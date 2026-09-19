Υπουργείο Παιδείας: 239 νέοι διορισμοί αναπληρωτών εκπαιδευτικών

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Στην πρόσληψη συνολικά 239 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, στη Γενική Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή για το διδακτικό έτος 2026-27, προχώρησε το υπουργείο Παιδείας, για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προέκυψαν από μη αναλήψεις ή παραιτήσεις ήδη προσληφθέντων αναπληρωτών της Α’ φάσης προσλήψεων.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο, 222 προσλήψεις αφορούν στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 71 προσλήψεις αφορούν σε ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, το υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην πρόσληψη:

(α) 29 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση και

(β) 25 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)

Όσον αφορά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, το υπουργείο προχώρησε στην πρόσληψη:

(α) 37 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ),

(β) 107 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση,

(γ) 4 εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.

(δ) 4 εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία και

(ε) 16 εκπαιδευτικών στα ΔΗΜΩΣ.

Επιπλέον, το υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην πρόσληψη 71 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, τα οποία κατανέμονται ως εξής:

(α) 18 στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)

(β) 42 στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη)

(γ) 3 στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) και

(δ) 8 στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την από την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026 έως και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026.

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