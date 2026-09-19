Φόδελε: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη

Η «Αναπνιά» ΜΕΚΕ, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φόδελε και τον Δήμο Μαλεβιζίου, σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, αφιερωμένη στη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του μεγάλου Κρητικού μουσικού και δασκάλου Κώστα Μουντάκη.

Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στην πλατεία Φόδελε, μαθητές του σπουδαίου δασκάλου συναντώνται και, μέσα από τη μουσική τους, τιμούν τη μνήμη, το έργο και την ανεκτίμητη προσφορά του στην Κρητική μουσική παράδοση.

Μια βραδιά γεμάτη μουσική και μνήμη, όπου η παράδοση δεν παραμένει στο παρελθόν, αλλά ζωντανεύει μέσα από τους μαθητές του Κώστα Μουντάκη και συνεχίζει να ταξιδεύει από γενιά σε γενιά.

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Γιατί ο Κώστας Μουντάκης άφησε πίσω του κάτι πολύ περισσότερο από τραγούδια και μελωδίες.

Άφησε μια ολόκληρη μουσική σχολή, μια σπουδαία παρακαταθήκη και έναν τρόπο έκφρασης που εξακολουθεί να εμπνέει και να συγκινεί. 100 χρόνια από τη γέννησή του, η μουσική του παραμένει ζωντανή. Και το Φόδελε γίνεται σημείο συνάντησης για να την ακούσουμε, να τη θυμηθούμε και να τη μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές.

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