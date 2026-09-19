Ημιμαραθώνιος Κρήτης: Η viral Κρητικιά γιαγιά, το "χαζοGPT" και οι 6.000 "μουσαφίρηδες" (βίντεο)

Οι Κρητικές γιαγιάδες επιστρέφουν και αυτή τη φορά βάζουν στο στόχαστρο την Τεχνητή Νοημοσύνη. Το νέο βίντεο του Ημιμαραθωνίου Κρήτης φέρνει τη γιαγιά Αγγέλα απέναντι στο ChatGPT, το οποίο εκείνη αποκαλεί… «χαζόGPT», σε μια σειρά από ξεκαρδιστικές παρεξηγήσεις που ξεκινούν από μια φωτογραφία και καταλήγουν μέχρι το... πιλάφι με ζυγούρι.

Το σποτ, που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κι έχει γίνει ήδη viral, αξιοποιεί το γνώριμο χιούμορ των Κρητικών γιαγιάδων και το μεταφέρει στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης.

Στο βίντεο, η ψηφιακή βοηθός δεν καταφέρνει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της πρωταγωνίστριας, με αποτέλεσμα η συνομιλία τους να εξελιχθεί σε μια απολαυστική κόντρα.

«Κάνε με 10 χρόνια νεότερη»

Η Κρητικιά γιαγιά θέλει, μεταξύ άλλων, λίγη βοήθεια για μια φωτογραφία, μια παραδοσιακή συνταγή και κάτι που θα μπορούσε να πάρει μαζί της στον αγώνα. Μόνο που η τεχνητή νοημοσύνη καταφέρνει κάθε φορά να βρίσκει έναν τρόπο να της... ανεβάσει την πίεση, καθώς οι απαντήσεις είναι αλλού για αλλού!

Ο 11ος Διεθνής Ημιμαραθώνιος Κρήτης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 στο Αρκαλοχώρι, με αγώνες 21,1, 10 και 5 χιλιομέτρων, αλλά και παιδικές διαδρομές. Υπάρχει επίσης αγώνας 200 μέτρων για άτομα με αναπηρία.

Αγγέλα Μαθιουδάκη: Η viral γιαγιά του Ημιμαραθωνίου Κρήτης μίλησε στο ΕΡΤnews

Στο ΕΡΤnews και την εκπομπή “Σαββατοκύριακο από τις 5” μίλησε η διοργανώτρια του Μαραθωνίου, Αγγέλα Μαθιουδάκη, μία από τις αγαπημένες και ιδιαίτερα δημοφιλείς γιαγιάδες της Κρήτης, οι οποίες μέσα από τα χιουμοριστικά και ευρηματικά βίντεό τους έχουν γίνει γνωστές σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Η κ. Μαθιουδάκη μίλησε με το χαρακτηριστικό της χιούμορ για τη συμμετοχή της στη διοργάνωση και αποκάλυψε ότι, όταν της πρότειναν για πρώτη φορά να συμμετάσχει στα βίντεο, δεν χρειάστηκε δεύτερη σκέψη. «Τίποτα! Κατευθείαν, με τη μία», είπε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας την αρχική της αντίδραση.

Η δημοφιλία των βίντεο των γιαγιάδων έχει ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα, με την ίδια να δηλώνει χαρακτηριστικά: «Έτσι κι αλλιώς είμαι διάσημη!».

Ο Ημιμαραθώνιος Κρήτης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, ενώ από το πρωί θα ξεκινήσουν οι αγώνες των διαφορετικών κατηγοριών. Εκτός από τον ημιμαραθώνιο, θα διεξαχθούν αγώνες 10 και 5 χιλιομέτρων, παιδικός αγώνας, καθώς και αγώνας για άτομα με αναπηρία. Οι διοργανωτές περιμένουν περίπου 6.000 αθλητές, οι οποίοι προέρχονται από 52 χώρες. Μαζί τους, αναμένεται να βρεθούν στην περιοχή και χιλιάδες ακόμη επισκέπτες και θεατές.

«Περιμένουμε 6.000 περίπου μουσαφίρηδες, όπως λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Μαθιουδάκη, υπογραμμίζοντας ότι οι επισκέπτες είναι έτοιμοι να γνωρίσουν όχι μόνο τον αγώνα, αλλά και την κρητική φιλοξενία.

Ιδιαίτερο κομμάτι της διοργάνωσης αποτελεί το φαγητό. Περίπου δέκα πολιτιστικοί σύλλογοι από τα χωριά της περιοχής έχουν αναλάβει να προσφέρουν διαφορετικά παραδοσιακά εδέσματα, ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν αυθεντικές κρητικές γεύσεις. Και φυσικά, πρωταγωνίστρια στην υποδοχή των δρομέων θα είναι η Αγγέλα Μαθιουδάκη.

Όπως είπε με το γνωστό της χιούμορ, έχει ετοιμάσει εκατοντάδες παραδοσιακά καλάθια με τυριά, ενώ θα βρίσκεται στην είσοδο του εκθεσιακού χώρου για να υποδέχεται τους αθλητές και τους επισκέπτες. «Τουλάχιστον 3.000 φωτογραφίες βγάζω», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τον ρόλο της στη διοργάνωση. Η ίδια, μάλιστα, δεν περιορίζεται στην υποδοχή των αθλητών, καθώς συμμετέχει και η ίδια στον αγώνα των 5 χιλιομέτρων.

Μετά το τρέξιμο, βέβαια, ακολουθεί το απαραίτητο κρητικό γλέντι: φαγητό, χορός και φυσικά άφθονη φιλοξενία. Η κ. Μαθιουδάκη έδωσε, τέλος, ραντεβού με τους τηλεθεατές για την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, όπου θα υποδεχθεί από κοντά τους χιλιάδες δρομείς και επισκέπτες που θα βρεθούν στην Κρήτη. Ένας αγώνας που συνδυάζει τον αθλητισμό με την παράδοση, το χιούμορ και την περίφημη κρητική φιλοξενία.

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