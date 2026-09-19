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Γιάννης Αντετοκούνμπο: Άγνωστος τον άγγιξε την ώρα που έτρωγε

αντ
clock 12:00 | 19/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρισκόταν στο εστιατόριο μαζί με μέλη της οικογένειάς του και φίλους του, όταν στο τραπέζι του εμφανίστηκε ο Aris Yeager, ο ιδιαίτερα δημοφιλής στα social media, γνωστός ως «The European Kid».

Ο Aris Yeager πλησίασε την παρέα και υποστήριξε πως ο τραπέζι ήταν δικό του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αρχικά παρακολουθούσε μάλλον απορημένος όσα συνέβαιναν, μέχρι τη στιγμή που ο content creator τον ακούμπησε στον ώμο, ζητώντας του να μετακινηθεί.

«Μην με αγγίζεις. Security!», είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με τη σκηνή να μοιάζει για μερικά δευτερόλεπτα αρκετά πιο σοβαρή από ό,τι τελικά ήταν.

Η συνέχεια, όμως, έκρυβε την ανατροπή. Όταν έγινε γνωστό ότι ο Aris Yeager έχει ελληνικές ρίζες, το κλίμα άλλαξε αμέσως. Η αμηχανία έδωσε τη θέση της στα χαμόγελα και η παρέα του Γιάννη Αντετοκούνμπο τον κάλεσε να καθίσει μαζί τους.

A post shared by Aris Yeager (@theeuropeankid)

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