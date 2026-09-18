Λιμάνι Σφακίων: Στην τελική ευθεία η θωράκιση της περιοχής από τις βροχοπτώσεις μετά την αυτοψία του Ο.Α.Κ.

Στον Δήμο Σφακίων βρέθηκε την Παρασκευή 18/09/2026 ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.) Άρης Παπαδογιάννης, όπου πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο Σφακίων Γιάννη Ζερβό, παρουσία στελεχών του Δήμου, του Ο.Α.Κ. και της αναδόχου εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης τέθηκε στο επίκεντρο η πορεία ολοκλήρωσης του έργου «Κατασκευή προστασίας βραχοπτώσεων στο λιμένα Χώρας Σφακίων», το οποίο βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο. Η επίσημη παράδοση του έργου αναμένεται στις αρχές Δεκεμβρίου 2026.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε αυτοψία στον χώρο του εργοταξίου, προκειμένου να εξεταστεί από κοντά η εξέλιξη των εργασιών.

Παράλληλα, στη συνάντηση συζητήθηκε ο σχεδιασμός και άλλων έργων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σφακίων, με τον Ο.Α.Κ. να παρέχει επιστημονική και τεχνική υποστήριξη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε παρεμβάσεις που αφορούν την άρδευση, ενώ έγινε και αυτοψία σε σημεία που θα διερευνηθούν τεχνικά για την πιθανή κατασκευή λιμνοδεξαμενής στην περιοχή, καθώς, σύμφωνα με την πλευρά του Δήμου, έχουν πλέον διαμορφωθεί οι προϋποθέσεις για την προώθηση ενός τέτοιου έργου.

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Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ. Άρης Παπαδογιάννης δήλωσε: «Η ολοκλήρωση του έργου προστασίας από βραχοπτώσεις στο λιμένα Χώρας Σφακίων αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την περιοχή, καθώς ενισχύει την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα μιας κρίσιμης υποδομής για τον Δήμο. Πρόκειται για ένα έργο ουσίας, το οποίο ο Ο.Α.Κ. παρακολουθεί με ιδιαίτερη συνέπεια μέχρι την ολοκλήρωσή του. Παράλληλα, σε συνεργασία με τον Δήμο, εξετάζουμε τις επόμενες αναγκαίες παρεμβάσεις, με στόχο τη στήριξη της ανάπτυξης και των υποδομών των Σφακίων.»

Από τη δική του πλευρά, ο Δήμαρχος Σφακίων Γιάννης Ζερβός ανέφερε: «Η συνεργασία του Δήμου Σφακίων με τον Ο.Α.Κ. είναι σταθερή και παραγωγική. Η ολοκλήρωση του έργου προστασίας στο λιμάνι αποτελεί σημαντικό βήμα για την περιοχή, ενώ παράλληλα έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε στον σχεδιασμό νέων έργων, ιδιαίτερα στον τομέα της άρδευσης. Η τεχνική στήριξη του Ο.Α.Κ. είναι πολύτιμη για τον Δήμο μας».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν από πλευράς Δήμου Σφακίων οι Αντιδήμαρχοι Γιάννης Μπολιώτης, Γεώργιος Καγιαδάκης, Γιάννης Μπραουδάκης και Βαρδής Γυπαράκης, καθώς και η Νεκταρία Γλυμενάκη, Ειδική Συνεργάτιδα του Δήμου. Παρέστη επίσης ο κ. Τσούλης, Πολιτικός Μηχανικός της ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Από πλευράς Ο.Α.Κ. συμμετείχαν ο Διευθυντής Συγκοινωνιακών Έργων Νίκος Σεϊμένης, ο Διευθυντής Υδραυλικών Έργων Μανόλης Πενθερουδάκης και ο Επιστημονικός Συνεργάτης Άρης Μελιόπουλος.

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