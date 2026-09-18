Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Υποκλίνεται στην Άννα Βίσση με το «Πάλι για σένα» μέσα από το Instagram της

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Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ φέρνει άρωμα Ελλάδας και της Αννας Βίσση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η διάσημη ηθοποιός πόσταρε ένα βίντεο, όπου το φεγγάρι καθρεφτίζεται στα γαλήνια νερά της θάλασσας.

Μάλιστα, το βίντεό της επέλεξε τη μεγάλη επιτυχία της Άννας Βίσση, «Πάλι για σένα», κάνοντας μάλιστα tag την Ελληνίδα σταρ στη λιτή λεζάντα της.

Ποιος μπορεί να ξεχάσει, άλλωστε, την αυθόρμητη αντίδρασή της τον Δεκέμβριο του 2024 στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Red Sea, όταν σε ερώτηση δημοσιογράφου για το τι αγαπά περισσότερο στην Ελλάδα, εκείνη απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη: «Άννα Βίσση! Αγαπώ την Άννα Βίσση! Φιλιά στην Άννα Βίσση!»

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