Το νερό στα παλιά ορυχεία έγινε πηγή θέρμανσης: Η καινοτόμος λύση που ζεσταίνει εκατοντάδες σπίτια

Έναν διαφορετικό τρόπο αξιοποίησης των εγκαταλελειμμένων ορυχείων εφαρμόζει το Gateshead στη βορειοανατολική Αγγλία. Το νερό που έχει συσσωρευτεί εδώ και χρόνια στις υπόγειες στοές χρησιμοποιείται πλέον ως πηγή θερμικής ενέργειας για τη θέρμανση κατοικιών, δημόσιων εγκαταστάσεων και επαγγελματικών χώρων.

Η ποσότητα νερού βρίσκεται σε βάθος περίπου 150 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της πόλης. Η θερμότητά του αξιοποιείται από μια αντλία θερμότητας ισχύος 6 MW, η οποία μεταφέρει την ενέργεια σε ένα δίκτυο αγωγών συνολικού μήκους άνω των 5 χιλιομέτρων.

Το σύστημα ξεκίνησε να λειτουργεί στις 29 Μαρτίου 2023 και σύμφωνα με τη Mining Remediation Authority, αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο θέρμανσης στη Βρετανία που αξιοποιεί νερό από ορυχεία.

Image

Από πού προέρχεται η θερμότητα

Μετά το κλείσιμο ενός ορυχείου, οι υπόγειες στοές δεν παραμένουν απαραίτητα άδειες. Με την πάροδο του χρόνου μπορούν να γεμίσουν με υπόγειο νερό, το οποίο αποκτά θερμοκρασία ανάλογη με το βάθος στο οποίο βρίσκεται. Στην περίπτωση του Gateshead, το νερό εντοπίζεται περίπου 150 μέτρα κάτω από την πόλη. Για να φτάσει στην επιφάνεια μπορούν να αξιοποιηθούν γεωτρήσεις, εγκαταστάσεις εξαερισμού ή υπόγειες στοές που χρησιμοποιούνται για αποστράγγιση.

Μόλις το νερό αντληθεί, ειδικός εξοπλισμός και η αντλία θερμότητας αποσπούν και μεταφέρουν τη θερμική του ενέργεια. Η θερμότητα διοχετεύεται στη συνέχεια στο δίκτυο τηλεθέρμανσης, από το οποίο τροφοδοτούνται τα κτίρια που έχουν συνδεθεί με την υποδομή. Το δίκτυο εκτείνεται σήμερα σε περισσότερα από 5 χιλιόμετρα και καλύπτει τις ανάγκες θέρμανσης 350 κατοικιών κοινωνικής στέγασης, τις οποίες διαχειρίζεται ο δήμος του Gateshead.

Παράλληλα, στο ίδιο σύστημα έχουν συνδεθεί το Gateshead University, το Baltic Arts Centre και εμπορικά γραφεία. Έτσι, η θερμική ενέργεια από τα παλιά ορυχεία αξιοποιείται για διαφορετικές χρήσεις, από κατοικίες έως δημόσιες και επαγγελματικές εγκαταστάσεις.

Γιατί η θερμοκρασία του νερού παρουσιάζει ενδιαφέρον

Ένα από τα χαρακτηριστικά που κάνουν το νερό των παλιών ορυχείων χρήσιμο για τέτοιες εφαρμογές είναι η σχετικά μικρή επίδραση των εποχικών μεταβολών στη θερμοκρασία του. Η Mining Remediation Authority αναφέρει ότι το νερό στα ορυχεία έχει συνήθως θερμοκρασία μεταξύ 10 και 20 βαθμών Κελσίου. Όσο αυξάνεται το βάθος, όμως, αυξάνεται και η θερμοκρασία. Σε βάθη που πλησιάζουν το ένα χιλιόμετρο, το νερό μπορεί να φτάσει περίπου τους 40 βαθμούς Κελσίου. Το φαινόμενο συνδέεται με τη λεγόμενη γεωθερμική βαθμίδα, σύμφωνα με την οποία η θερμοκρασία στο υπέδαφος αυξάνεται όσο μεγαλώνει το βάθος κάτω από την επιφάνεια της Γης.

Επόμενο βήμα άλλα 270 σπίτια

Η σημερινή λειτουργία του δικτύου με τις 350 κατοικίες αποτελεί, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του δήμου, μόνο ένα μέρος της συνολικής ανάπτυξης του έργου. Το Gateshead εξετάζει την επέκταση της τηλεθέρμανσης σε 270 ακόμη ιδιωτικές κατοικίες. Στα μελλοντικά σχέδια περιλαμβάνονται επίσης ένα νέο συνεδριακό κέντρο και ένα ξενοδοχείο.

Διαβάστε επίσης

Επτά απαγορευμένα μέρη στον πλανήτη: Γιατί κανείς δεν μπορεί να τα επισκεφθεί

Η στιγμή που το έδαφος ανοίγει κάτω από τα πόδια αστυνομικού και τον…«καταπίνει» το έδαφος (βίντεο)