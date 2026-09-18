Προμήθεια δύο ηλεκτρικών mini bus για το ΚΔΑΠ-ΑμεΑ Δήμου Ηρακλείου με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη

Την ένταξη της πράξης «Προμήθεια δύο (2) ηλεκτρικών mini bus για τη μεταφορά ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) του ΚΔΑΠ-ΑμεΑ Δήμου Ηρακλείου» στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.



Η πράξη, συνολικού προϋπολογισμού και δημόσιας δαπάνης 241.600 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εντάσσεται στην Προτεραιότητα «Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των Αστικών Κέντρων και της Υπαίθρου», στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Ηρακλείου. Δικαιούχος της δράσης είναι ο Δήμος Ηρακλείου.



Σε δήλωσή του ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης υπογράμμισε:



«Ως Περιφέρεια Κρήτης θέτουμε σταθερά σε προτεραιότητα την κοινωνική συνοχή, την ισότιμη πρόσβαση και τη στήριξη των συμπολιτών μας με αναπηρία. Με τη χρηματοδότηση της προμήθειας των δύο σύγχρονων, ηλεκτροκίνητων mini bus για το ΚΔΑΠ-ΑμεΑ του Δήμου Ηρακλείου, ανταποκρινόμαστε σε μια πραγματική κοινωνική ανάγκη, διασφαλίζοντας ασφαλείς, αξιοπρεπείς και απρόσκοπτες μετακινήσεις για τους ωφελούμενους και τις οικογένειές τους. Ταυτόχρονα, επενδύουμε σε καθαρές μορφές μετακίνησης, συνδυάζοντας την κοινωνική φροντίδα με τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος».



Φυσικό αντικείμενο και εξοπλισμός



Το έργο αφορά στην προμήθεια δύο καινούργιων, αμιγώς ηλεκτροκίνητων mini bus, ειδικά διαμορφωμένων για την ασφαλή και απρόσκοπτη μεταφορά των ωφελούμενων του ΚΔΑΠ-ΑμεΑ Δήμου Ηρακλείου.



Τα οχήματα θα είναι τουλάχιστον έξι θέσεων (συμπεριλαμβανομένου του οδηγού) και θα διαθέτουν ειδική θέση για τη μεταφορά ατόμου σε αναπηρικό αμαξίδιο. Παράλληλα, περιλαμβάνουν, ειδικό μηχανισμό ασφαλούς επιβίβασης και αποβίβασης ΑμεΑ. Συστήματα συγκράτησης και ασφάλισης αμαξιδίου, καθώς και πλήρη ενεργητική και παθητική ασφάλεια. Τον αναγκαίο εξοπλισμό φόρτισης των οχημάτων. Πιστοποιήσεις και εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού του Δήμου για την ορθή και ασφαλή χρήση τους.

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