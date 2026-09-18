Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας Θανάση Δεβλιώτη

Με αφορμή την απονομή του πρώτου βραβείου «Smile Grand 2026» της Παγκόσμιας Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (FDI) στην Περιφέρεια Κρήτης, για το Πρόγραμμα Πρόληψης και Στοματικής Υγείας στα σχολεία της Κρήτης, το οποίο υλοποιείται με τη συμβολή της Κινητής Οδοντιατρικής Μονάδας, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, συναντήθηκε σήμερα με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (ΕΟΟ) Θανάση Δεβλιώτη, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης με την ΕΟΟ και τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους του νησιού, στον τομέα της πρόληψης και της προαγωγής της στοματικής υγείας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης, Γιώργος Πιτσούλης και ο Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, Γιάννης Σμπώκος.

Η διεθνής αυτή διάκριση αποτελεί αναγνώριση μιας πολυετούς προσπάθειας που έχει στο επίκεντρο τα παιδιά και τους νέους της Κρήτης, με έμφαση στην ενημέρωση, την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την πρόσβαση στη δωρεάν οδοντιατρική φροντίδα. Μέσω της Κινητής Οδοντιατρικής Μονάδας, η πρόληψη και η οδοντιατρική φροντίδα φτάνουν απευθείας στις σχολικές κοινότητες της Κρήτης.

Η παγκόσμια βράβευση από την FDI αναδεικνύει, σε διεθνές επίπεδο, το αποτέλεσμα αυτής της συλλογικής δράσης και τη σημασία της συνεργασίας της Αυτοδιοίκησης με την επιστημονική και οδοντιατρική κοινότητα.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, επισημαίνοντας τη στρατηγική προτεραιότητα της Περιφέρειας Κρήτης στον τομέα της πρόληψης για την υγεία, τόνισε :

«Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει διαχρονικά δράσεις που επενδύουν στην πρόληψη, την ενημέρωση και την υγεία των πολιτών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά και τους νέους.

Συνεργαζόμαστε σε σταθερή βάση με την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους του νησιού και αυτή η σύμπραξη έχει αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα στον τομέα της πρόληψης και στοματικής υγείας των παιδιών.

Η κατάκτηση του πρώτου παγκόσμιου βραβείου αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση της κοινής μας προσπάθειας και της δουλειάς που γίνεται στην Κρήτη για την πρόληψη και την υγεία των παιδιών.».

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας Θανάσης Δεβλιώτης επεσήμανε: «Η κατάκτηση του πρώτου παγκόσμιου βραβείου αποτελεί την απόλυτη δικαίωση ενός οράματος. Η Περιφέρεια Κρήτης και ο Περιφερειάρχης, Σταύρος Αρναουτάκης, αποτελούν πρότυπο και υπόδειγμα για ολόκληρη τη χώρα. Η συνεργασία μας αποτελεί το επιστέγασμα μιας υποδειγματικής σύμπραξης που φέρνει τη δωρεάν φροντίδα κοντά σε κάθε μαθητή και θέτει την πρόληψη στο επίκεντρο της στοματικής υγείας. Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες στους Οδοντιατρικούς Συλλόγους της Κρήτης. Η εθελοντική προσφορά και το πάθος των τοπικών οδοντιάτρων έκαναν αυτή την παγκόσμια πρωτιά πραγματικότητα».

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