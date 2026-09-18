Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Έως 3.000 ευρώ το επίδομα γέννησης – Τα νέα κίνητρα για τις οικογένειες

Με την υπογεννητικότητα να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας και κυρίως της ελληνικής περιφέρειας, καθώς αρκετοί πολίτες μετακινούνται προς τα μεγάλα αστικά κέντρα, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας επιχειρεί να δώσει επιπλέον κίνητρα σε ζευγάρια και οικογένειες για την απόκτηση παιδιών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας προχωρά στη θέσπιση νέου πλαισίου οικονομικής ενίσχυσης για τις οικογένειες, με το επίδομα γέννησης να φτάνει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, έως και τις 3.000 ευρώ, μετά την αλλαγή του κώδικα Δήμου και Κοινοτήτων που δίνει τη δυνατότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση να κάνει τέτοιους είδους ενέργειες. Όπως ανέφερε στο Ράδιο Κρήτη και τον Μανώλη Αργυράκη, ο δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, ο Δήμος ήταν από τους πρώτους που προχώρησαν στην πράξη αυτή, καθώς από την 1η Ιουλίου 2024 ξεκίνησε να καταβάλλει οικονομική ενίσχυση ύψους 1.000 ευρώ σε οικογένειες που αποκτούσαν παιδί.

Μάλιστα η πράξη αυτή φαίνεται πως είχε αποτέλεσμα, καθώς καταγράφηκε αύξηση των γεννήσεων στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας.

Ο δήμαρχος αναφέρθηκε συνολικά στις δράσεις που έχει αναλάβει η δημοτική Αρχή για τη στήριξη των οικογενειών με παιδιά, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη δημιουργία νέων βρεφονηπιακών σταθμών. «Εμείς ως δημοτική Αρχή αντιλαμβανόμενοι το πρόβλημα και τον ρόλο της τοπικής κοινωνίας, αμέσως σχεδιάσαμε μέτρα και δράσεις για την στήριξη των οικογενειών με παιδιά. Θα αναφερθώ μόνο σε δυο. Το ένα είναι η δημιουργία βρεφονηπιακών σταθμών και έχουμε την χαρά σήμερα να εγκαινιάζουμε τον δεύτερο βρεφονηπιακό σταθμό Καστελίου. Και βέβαια τον δεύτερο βρεφονηπιακό σταθμό Αρκαλοχωρίου, που θα λειτουργήσει μέχρι τέλος του χρόνου, αρχές του επόμενου», ανέφερε αρχικά.

Ο Βασίλης Κεγκέρογλου αναφέρθηκε στη συνέχεια στην οικονομική ενίσχυση των οικογενειών που αποκτούν παιδιά, εξηγώντας ότι ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας είχε ήδη ξεκινήσει να καταβάλλει τα σχετικά ποσά από την 1η Ιουλίου 2024.

«Στο κομμάτι της οικονομικής ενίσχυσης των ανθρώπων που αποκτούν παιδί, για κάθε παιδί που αποκτούν, είχαμε από 1/7/24 πάρει την απόφαση και καταβάλαμε χρηματικό βοήθημα 1000 ευρώ. Αυτό δεν το είχαμε σε επίπεδο εξαγγελίας, είχαμε δώσει και δίνουμε τα χρήματα μέχρι σήμερα. Επειδή ήταν ασαφής ο προηγούμενος νόμος και είχε πολλές ερμηνείες η επίτροπος μου καταλόγισε το ποσό που είχαμε δώσει. Να το πληρώσω από την τσέπη μου. Ήταν περίπου ένα ποσό 10.500 ευρώ. Είχαμε μια κατηγορία με 1000 ευρώ και μια με 750 ευρώ, ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια. Έκανα ένσταση, δεν τα πλήρωσα. Έρχεται ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος όχι μόνο δικαίωσε και εμένα και όσους δήμους είχαν ξεκινήσει τις τοπικές πρωτοβουλίες ακόμα και αν δεν είχαν καταβάλει, αλλά έβαλε αναδρομική ισχύ από 1/7/24. Μετά από αίτησή μου, βγήκε απόφαση δικαίωσης αλλά το σημαντικό είναι ότι είχε ανοίξει ήδη ο δρόμος, διότι πολλοί δήμαρχοι από όλη την Ελλάδα πίεζαν. Άνοιξε ο δρόμος και τη Δευτέρα στο Δημοτικό συμβούλιο συζητάμε το νέο πλαίσιο καταβολής ενισχύσεων που είναι μέχρι 3000 ευρώ», τόνισε ο Βασίλης Κεγκέρογλου.

Έως 3.000 ευρώ η οικονομική ενίσχυση

Όπως ανέφερε ο Βασίλης Κεγκέρογλου, το νέο πλαίσιο αφορά οικογένειες που αποκτούν παιδί και είναι κάτοικοι και δημότες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, με το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης να διαμορφώνεται ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια. Τα 2500 ή 3.000 ευρώ (με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια) προβλέπονται για τη γέννηση του πρώτου παιδιού, αλλά και για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η γέννηση ενός παιδιού καθιστά την οικογένεια τρίτεκνη ή πολύτεκνη.

Η νέα αυτή δυνατότητα έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης πρωτοβουλίας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, ο οποίος είχε ήδη προχωρήσει στην καταβολή οικονομικής ενίσχυσης στις οικογένειες που αποκτούσαν παιδιά. Ο Βασίλης Κεγκέρογλου υπογράμμισε ότι η στήριξη των οικογενειών αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες των δράσεων της δημοτικής Αρχής, τόσο μέσω της οικονομικής ενίσχυσης όσο και μέσω της δημιουργίας υποδομών για παιδιά και οικογένειες.

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