Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης

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Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής εντάσσεται ο βουλευτής Αλέξανδρος Αυλωνίτης.

Ο κ. Αυλωνίτης συναντήθηκε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκο Ανδρουλάκη, στο γραφείο του στη Βουλή, όπου και επισημοποιήθηκε η ένταξή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.

Σε δήλωσή του μετά τη συνάντηση, ο Νίκος Ανδρουλάκης καλωσόρισε τον Αλέξανδρο Αυλωνίτη, κάνοντας αναφορά στην κοινοβουλευτική του παρουσία και το έργο του.

«Καλωσορίζω τον Αλέξανδρο Αυλωνίτη στην Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ, έναν βουλευτή με έντονη παρουσία και κοινοβουλευτικό έργο. Χαίρομαι που θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

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