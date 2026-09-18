Παύλος Φύσσας: 13 χρόνια από την δολοφονία - Η μνήμη του παραμένει ζωντανή στο Κερατσίνι

Δεκατρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (18.09.2026) από τη νύχτα που ο Παύλος Φύσσας έπεσε νεκρός στο Κερατσίνι. Η φετινή θλιβερή επέτειος αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς μόλις λίγες ημέρες πριν, στις 15 Σεπτεμβρίου 2026, αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 13 ετών για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

Ήταν τα ξημερώματα της 18ης Σεπτεμβρίου 2013, όταν ο 34χρονος μουσικός Παύλος Φύσσας, γνωστός στη μουσική σκηνή ως Killah P, άφησε την τελευταία του πνοή στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Λίγες ώρες νωρίτερα, στην περιοχή της Αμφιάλης, είχε δεχθεί τρεις μαχαιριές, μία στο μηρό και δύο στον θώρακα, από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της Χρυσής Αυγής, που την περίοδο εκείνη αποτελούσε και κοινοβουλετικό κόμμα.

«Ξανασυνάντησα τον γιο μου στις 3 μετά τα μεσάνυχτα στον νεκροθάλαμο του Γενικού Κρατικού Νίκαιας. Πολύς κόσμος γύρω μου, αλλά κανείς δεν μου μίλαγε. Μετά από λίγο είδα το άψυχο σώμα του. Προσπάθησα να τον ζεστάνω. Ήθελα να φύγουμε από κει μέσα. Δεν μπορούσα να τον αποχωριστώ. Τρεις μαχαιριές. Είδα τα τραύματα στον πνεύμονα και στην καρδιά», είναι τα συγκλονιστικά λόγια της μητέρας του, Μάγδα Φύσσα.

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Το βράδυ της 17ης Σεπτεμβρίου ο Παύλος Φύσσας βρισκόταν με φίλους του σε καφετέρια στο Κερατσίνι και παρακολουθούσαν αγώνα ποδοσφαίρου. Στην ίδια καφετέρια ήταν, μεταξύ άλλων, μια παρέα ακόμα δυο – τριών ατόμων. Σύμφωνα με την προανάκριση, υπήρξε ένταση ανάμεσα στις δύο παρέες. Στη συνέχεια, η δεύτερη παρέα άρχισε να καλεί ενισχύσεις. Συγκεντρώθηκε στην περιοχή ομάδα μελών της Χρυσής Αυγής. Ο Ρουπακιάς έφτασε στο σημείο με το αυτοκίνητό του και επιτέθηκε στον Φύσσα, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα με μαχαίρι.

Ο Παύλος Φύσσας, λίγο πριν χάσει τις αισθήσεις του, υπέδειξε στους αστυνομικούς τον άνθρωπο που τον είχε μαχαιρώσει. Ο Ρουπακιάς συνελήφθη.

Η δολοφονία δεν αντιμετωπίστηκε ως ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είχε προηγηθεί μια σειρά επιθέσεων που είχαν αποδοθεί σε μέλη της Χρυσής Αυγής, μεταξύ αυτών η δολοφονία του Πακιστανού εργάτη Σαχζάτ Λουκμάν στα Πετράλωνα και οι επιθέσεις σε Αιγύπτιους ψαράδες στο Πέραμα.

Η δίκη που ακολούθησε οδήγησε σε μία από τις σημαντικότερες δικαστικές αποφάσεις της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Η Χρυσή Αυγή ένοχη για εγκληματική οργάνωση με τη βούλα των ελληνικών δικαστηρίων.

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(Η ιστορική δίκη της Χρυσής Αυγής)



Η μεγάλη δίκη της Χρυσής Αυγής ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2015 και διήρκεσε περίπου 5,5 χρόνια.

Στις 7 Οκτωβρίου 2020, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων έκρινε τη Χρυσή Αυγή εγκληματική οργάνωση και καταδίκασε μέλη της ηγεσίας της για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Ο Γιώργος Ρουπακιάς κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη.

Η απόφαση αποτέλεσε κομβικό σημείο στην υπόθεση, καθώς το δικαστήριο δεν αντιμετώπισε τις επιμέρους επιθέσεις ως άσχετα μεταξύ τους περιστατικά, αλλά έκρινε την ηγεσία της Χρυσής Αυγής υπεύθυνη για τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Η δικαστική διαδικασία δεν σταμάτησε εκεί. Στις 11 Μαρτίου 2026, το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων εξέδωσε την απόφασή του σε δεύτερο βαθμό.

Οι ποινές για το λεγόμενο «διευθυντήριο» παρέμειναν στις 13 χρόνια κάθειρξης για τον Νίκο Μιχαλολιάκο, τον Ηλία Κασιδιάρη, τον Γιάννη Λαγό, τον Χρήστο Παππά, τον Γιώργο Γερμενή και τον Ηλία Παναγιώταρο, ενώ ο Αρτέμης Ματθαιόπουλος καταδικάστηκε σε 10 χρόνια. Παράλληλα, επικυρώθηκε η ισόβια κάθειρξη του Γιώργου Ρουπακιά.

Μάγδα Φύσσα, η μάνα – σύμβολο που βγήκε μπροστά για την καταδίκη των ναζιστών





Σε όλη αυτή τη βασανιστική διαδρομή, η Μάγδα Φύσσα, η μητέρα του Παύλου Φύσσα, βρέθηκε σταθερά στο επίκεντρο. Η παρουσία της όλα αυτά τα χρόνια συνέδεσε τη δικαστική διαδικασία με τη μνήμη του γιου της.

«Εγώ κάνω ό,τι μπορώ να κάνω και για τον Παύλο και για όλα τα παιδιά εκεί έξω που θέλουν να είναι ελεύθερα» θα πει.

Χρειάστηκε να περάσουν 7 χρόνια για να μπορέσει το δικαστήριο να προχωρήσει στην έκδοση μιας ιστορικής απόφασης η οποία αναφέρει – κάτι που ήταν ήδη γνωστό στη συνείδηση του κόσμου – ότι η Χρυσή Αυγή έδρασε ως εγκληματική οργάνωση.

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Η Μάγδα Φύσσα ήταν κάθε μέρα στην αίθουσα του δικαστηρίου αντιμετωπίζοντας κατάματα όλους όσους – όπως αποδείχτηκε – υπήρξαν μέλη μίας εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε με σχέδιο. Ακόμα και τον δολοφόνο του παιδιού της.

Χιλιάδες κόσμου συσπειρώθηκε γύρω από τη μάνα – σύμβολο και στον αγώνα της για απονομή δικαιοσύνης για τα εγκλήματα της Χρυσής Αυγής. Αντιφασίστες, φοιτητές, μαθητές, μέλη κινημάτων, απλός κόσμος.

Κι έμειναν μέχρι και τη μέρα, όπου η Μάγδα Φύσσα άκουσε συγκινημένη την απόφαση του δικαστηρίου τόσο για τη δολοφονία του Παύλου όσο και για τα υπόλοιπα εγκλήματα της Χρυσής Αυγής. Οι ναζιστές στη φυλακή.

Η οργισμένη αντίδραση κατά του Ρουπακιά



Οι στιγμές που συγκλόνισαν το πανελλήνιο στο δικαστήριο στη διάρκεια της πολυετούς διαδικασίας ήταν αρκετές. Μόλις η Μάγδα Φύσσα είχε ολοκληρώσει την κατάθεσή της – που διήρκησε δύο ημέρες – εκτόξευσε το μπουκάλι με το νερό που κρατούσε στα χέρια της εναντίον του δολοφόνου του γιου της.

«Αυτό για να με θυμάσαι…» είπε προκαλώντας ρίγη συγκίνησης σε όσους βρισκόντουσαν μέσα στην αίθουσα.

* Φωτογραφίες - EUROKINISSI

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