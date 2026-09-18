«Το κάναμε 100 φορές μόνο»: Η απίστευτη φράση που είπε μητέρα για τη σχέση με τον γιο της

Μια απίστευτη υπόθεση στη Φλόριντα αποκαλύφθηκε όταν μια κλήση στην αστυνομία για έναν οικογενειακό καβγά οδήγησε τις Αρχές σε μια πολύ πιο σοβαρή έρευνα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η 46χρονη Κριστίνα Κλέμενς και ο 22χρονος γιος της, οι οποίοι κατηγορούνται για αιμομιξία, μετά από ισχυρισμούς για μια πολυετή σεξουαλική σχέση μεταξύ τους.

Σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας Πολκ, Γκρέιντι Τζαντ, η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν η γυναίκα κάλεσε την αστυνομία και κατήγγειλε ότι ο γιος της τής είχε επιτεθεί.

Όμως, όταν ο νεαρός συνελήφθη, φέρεται να αποκάλυψε στους αστυνομικούς μια διαφορετική πλευρά της ιστορίας, υποστηρίζοντας ότι υπήρχε μεταξύ τους μια απαγορευμένη σχέση.

Όταν οι Αρχές ρώτησαν τη μητέρα αν οι ισχυρισμοί ήταν αληθινοί, εκείνη φέρεται να απάντησε θετικά και μάλιστα να ανέφερε ότι είχε συμβεί «μόνο περίπου 100 φορές».

Η συγκεκριμένη απάντηση ήταν αυτή που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του σερίφη, ο οποίος σχολίασε για την υπόθεση: «Τι άλλο μπορείς να πεις; Είναι αηδιαστικό».

Οι υποψίες και η έρευνα των Αρχών



Σύμφωνα με την αστυνομία, ο σύζυγος της γυναίκας ανέφερε ότι είχε παρατηρήσει συμπεριφορές που του είχαν προκαλέσει ερωτήματα, όπως το γεγονός ότι μητέρα και γιος έμπαιναν μαζί σε δωμάτιο και κλείδωναν την πόρτα.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, ενώ οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για αιμομιξία. Η γυναίκα αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία και παραβίαση της νομοθεσίας περί μοιχείας.

Σύμφωνα με τις αναφορές της αστυνομίας, η φερόμενη σχέση φέρεται να είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν, ενώ οι ερευνητές εξετάζουν στοιχεία που κατασχέθηκαν στο σπίτι.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν όλες τις λεπτομέρειες μιας ιστορίας που ξεκίνησε από έναν καβγά και κατέληξε σε μια από τις πιο ασυνήθιστες αστυνομικές υποθέσεις της περιοχής.

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