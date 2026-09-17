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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελλάδα - Σλοβακία 3-1: Νίκη και τρίτη θέση στον όμιλο για την Εθνική!

ellada
clock 21:30 | 17/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με τον στόχο της πρόκρισης στη φάση των «16» ήδη εξασφαλισμένο, η Εθνική Ελλάδας βόλει ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων του EuroVolley «κλειδώνοντας» την 3η θέση. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικράτησε (και) της Σλοβακίας με 3-1 (17-25, 25-21, 22-25, 17-25), αποτέλεσμα που του έδωσε και μαθηματικά την τρίτη θέση στον Α’ όμιλο.

Η ομάδα του Κώστα Χριστοφιδέλη δεν μπήκε στη διαδικασία να υπολογίσει τη διασταύρωση που θα προέκυπτε από την τελική κατάταξη. Παρότι η 3η θέση μπορεί να οδηγήσει σε πιθανή αναμέτρηση με την Ιταλία στην προημιτελική φάση, εφόσον φυσικά προχωρήσει μέχρι εκεί, οι διεθνείς έπαιξαν για τη νίκη και την πήραν.

Πλέον, η Ελλάδα περιμένει την αναμέτρηση της Φινλανδίας με την Εσθονία το βράδυ της Πέμπτης (17/9), προκειμένου να μάθει τον αντίπαλό της στους «16». Σε περίπτωση νίκης των Φινλανδών και ολοκλήρωσης της φάσης των ομίλων με το απόλυτο, η Εθνική θα βρει απέναντί της το Βέλγιο. Εάν η Φινλανδία ηττηθεί, η πρόκριση θα κριθεί και από τις διαφορές στα σετ, ώστε να προκύψει αν η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τους Φινλανδούς ή τους Βέλγους.

Η ελληνική ομάδα μπήκε αποφασιστικά στο παιχνίδι και από νωρίς επέβαλε τον ρυθμό της. Το σερβίς και η αποτελεσματικότητα στο μπλοκ δημιούργησαν σημαντικά προβλήματα στη Σλοβακία, με την Εθνική να αποκτά γρήγορα διαφορά ασφαλείας και να παίρνει το σετ με 25-17.

Στο δεύτερο σετ η Σλοβακία βελτίωσε αισθητά την παρουσία της στο μπλοκ και με 25-21 έφερε το ματς στα ίσα.

Η Εθνική πομάδα ανέβασε εκ νέου την απόδοσή της στο τρίτο σετ και κατάφερε να δημιουργήσει διαφορά πέντε πόντων, φτάνοντας στο 10-15. Οι Σλοβάκοι μείωσαν στο 19-21 και στη συνέχεια στο 20-24, όμως η Ελλάδα είχε την απάντηση. Ο Ράπτης πήρε τον τελευταίο πόντο του σετ, διαμορφώνοντας το 22-25 και δίνοντας εκ νέου προβάδισμα στην Εθνική με 2-1.

Στο τέταρτο και τελευταίο σετ η «γαλανόλευκη» ομάδα ήταν απόλυτη κυρίαρχη, έφτασε στο 25-17 και «κλείδωσε» τη νίκη της με 3-1 και την 3η θέση στον όμιλο.

*Οι πόντοι της Σλοβακίας προήλθαν από 5 άσους, 46 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων ενώ της Ελλάδας από 3 άσους, 61 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 1-3 (17-25, 25-21, 22-25, 17-25) σε 112′

ΣΛΟΒΑΚΙΑ (Μιχάλ Μάσνι): Μπάρτακ, Γκούλακ 14 (13/29 επ., 1 μπλοκ), Ίχνατ 5 (4/12 επ., 1 άσσος, 64% υπ.-12% άριστες), Μπίλιτς 6 (4/11 επ., 2 μπλοκ), Σέλονγκ 2 (1/3 επ., 1 μπλοκ), Φίρκαλ 14 (12/21 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 43% υπ.-30% άριστες) / Γιάκουμπικ (λ, 62% υπ.-45% άριστες), Λάμανετς, Χάνουσεκ 9 (5/6 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Πάλγκουτ 1 (0/1 επ., 1 μπλοκ), Ρέντλα 8 (7/15 επ., 1 άσσος, 58% υπ.-42% άριστες).

ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Πιτακούδης 17 (13/17 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 6 (6/13 επ., 1 άσσος, 56% υπ. - 50% άριστες), Βουλκίδης 12 (9/11 επ., 3 μπλοκ), Γαλιώτος 2 (0/2 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Ράπτης 15 (13/31 επ., 2 μπλοκ, 43% υπ. - 24% άριστες), Μάρκου 21 (20/29 επ., 1 άσσος) / Χανδρινός Α. (λ., 57% υπ. - 35% άριστες), Τζιάβρας (λ), Κασαμπαλής, Χανδρινός Σ..

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