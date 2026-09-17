Νέα Υόρκη: Καβγάς σε κολέγιο κατέληξε σε μαχαιρώματα

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε κολέγιο βόρεια της Νέας Υόρκης, όταν καβγάς μεταξύ τεσσάρων ατόμων εξελίχθηκε σε αιματηρή συμπλοκή, με δύο ανθρώπους να δέχονται μαχαιριές και δύο υπόπτους να καταλήγουν στα χέρια της αστυνομίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 12:40 το μεσημέρι της Τετάρτης στο SUNY Westchester Community College, στη Βαλχάλα, κοντά στο David Swope Student Center. Η αστυνομία της κομητείας Γουέσττσεστερ δέχθηκε αλλεπάλληλες κλήσεις στο 911 και ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν στην πανεπιστημιούπολη.







Καβγάς μεταξύ ατόμων που γνωρίζονταν



Οι πρώτες ανακοινώσεις έκαναν λόγο για τρεις ανθρώπους που είχαν μαχαιρωθεί. Αργότερα, ωστόσο, η αστυνομία διευκρίνισε ότι η αρχική πληροφορία ήταν λανθασμένη και ότι δύο ήταν τελικά τα άτομα που έφεραν τραύματα από μαχαίρι.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, όλα ξεκίνησαν από λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ τεσσάρων ανθρώπων που γνωρίζονταν μεταξύ τους. Η ένταση κλιμακώθηκε και ακολούθησε σωματική συμπλοκή. Οι εμπλεκόμενοι ήταν νυν και πρώην φοιτητές του κολεγίου, τρεις άνδρες και μία γυναίκα.

Οι δύο άνθρωποι που μαχαιρώθηκαν διακομίστηκαν στο Westchester Medical Center. Ο ένας τραυματίστηκε σοβαρά και χρειάστηκε χειρουργική αντιμετώπιση, με τις Αρχές να αναφέρουν ότι αναμένεται να επιζήσει. Ο δεύτερος υπέστη ελαφρύτερα τραύματα.

Δύο ύποπτοι υπό κράτηση – Βρέθηκε μαχαίρι



Οι άλλοι δύο εμπλεκόμενοι τέθηκαν υπό κράτηση και μεταφέρθηκαν στο Phelps Hospital προκειμένου να τους παρασχεθεί ιατρική φροντίδα για τραύματα που υπέστησαν κατά τη διάρκεια της συμπλοκής. Η αστυνομία διευκρίνισε ότι κανένας από τους δύο δεν είχε τραυματιστεί από μαχαίρι. Στο σημείο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι.

Οι Αρχές ξεκαθάρισαν ότι δεν αναζητούν άλλα άτομα σε σχέση με την υπόθεση και ότι δεν υφίσταται συνεχιζόμενη απειλή για φοιτητές και προσωπικό του κολεγίου.

Βίντεο από κινητό τηλέφωνο κατέγραψε μέρος της βίαιης συμπλοκής, ενώ αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές με τραυματίες καλυμμένους στο αίμα και παρευρισκόμενους να επιχειρούν να τους προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Έκλεισε το φοιτητικό κέντρο



Μετά το περιστατικό, η διοίκηση του SUNY Westchester Community College ανακοίνωσε ότι το David Swope Student Center θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας.

Η αστυνομία εξετάζει βίντεο από τη συμπλοκή και λαμβάνει καταθέσεις από μάρτυρες, προκειμένου να αποσαφηνίσει τι ακριβώς προηγήθηκε της επίθεσης. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί το κίνητρο της αντιπαράθεσης.

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