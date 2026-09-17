Παρασύρης: Απαράδεκτο το νησί να ζει σε καθεστώς ενεργειακής ανασφάλειας με την παραμικρή βροχή

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Φραγκίσκος Παρασύρης φέρνει στο προσκήνιο τα εκτεταμένα και πολύωρα προβλήματα ηλεκτροδότησης που έπληξαν την Κρήτη με αφορμή τα πρώτα πρωτοβρόχια. Ο Κοινοβουλευτικός Υπεύθυνος του Τομέα Ενέργειας επισημαίνει τις χρόνιες παθογένειες του τοπικού δικτύου διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) και την τεράστια ταλαιπωρία που υπέστησαν νοικοκυριά, ευπαθείς ομάδες και επιχειρήσεις.

Η πρόσφατη σοβαρή βλάβη στο καλώδιο διασύνδεσης του νησιού με το ηπειρωτικό σύστημα, σε συνδυασμό με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, οδήγησε σε διακοπές ρεύματος που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπέρασαν τις 30 ώρες. Περιοχές του Ηρακλείου, η ενδοχώρα του Μαλεβιζίου, οι Μαλάδες, η Άνω Φορτέτσα, καθώς και τουριστικές ζώνες όπως η Χερσόνησος και τα Μάλια, βρέθηκαν αντιμέτωπες με εκτεταμένα «σκοτάδια» και σοβαρές υλικές ζημιές. Παράλληλα, καταγράφηκε ελλιπέστατη ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ και αδυναμία των περιορισμένων συνεργείων να ανταποκριθούν έγκαιρα στον όγκο των βλαβών.

Στην ερώτησή του, ο Τομεάρχης Ενέργειας αναδεικνύει το γεγονός ότι το ενεργειακό σύστημα της Κρήτης αποδείχθηκε ανέτοιμο να στηριχθεί αποκλειστικά στη μεγάλη διασύνδεση. Επιβεβαιώνεται έτσι η αναγκαιότητα των τοπικών συμβατικών μονάδων παραγωγής (Λινοπεράματα, Ξυλοκαμάρα, Αθερινόλακκος), η λειτουργία των οποίων λειτούργησε σωτήρια, δικαιώνοντας την πρόσφατη απόφαση παράτασης της ΡΑΑΕΥ έως τις 31/1/2027.

Ο Φραγκίσκος Παρασύρης ζητά απαντήσεις από την κυβέρνηση για τα εξής κρίσιμα ζητήματα:

1. Το ύψος των επενδύσεων και των κονδυλίων που έχουν διατεθεί για την πρόληψη, τη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ στην Κρήτη, από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ, τους Εθνικούς Πόρους και από ιδίους πόρους.

2. Τις άμεσες ενέργειες για την ενίσχυση του ΔΕΔΔΗΕ σε έμψυχο δυναμικό, τεχνικά μέσα και υλικά θωράκισης απέναντι στα καιρικά φαινόμενα.

3. Το στρατηγικό σχέδιο αναβάθμισης των χιλιομέτρων εναέριου και υπόγειου δικτύου μέσης και χαμηλής τάσης.

4. Τον ακριβή σχεδιασμό της Πολιτείας για τη διατήρηση και ομαλή λειτουργία των αναγκαίων ενεργειακών εφεδρειών μέχρι τη διασφάλιση πλήρους ενεργειακής επάρκειας για το νησί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Σήμερα στον ανακριτή η 18χρονη μητέρα - Μάχη στην εντατική δίνει το βρέφος