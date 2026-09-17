Βενζίνη, ντίζελ, θέρμανση: Στο τραπέζι νέα μέτρα για το ενεργειακό σοκ

Με τις τιμές σε αρκετές χώρες να θυμίζουν ημέρες της ενεργειακής κρίσης του 2022, συναγερμός έχει σημάνει στο οικονομικό επιτελείο αλλά και στα αντίστοιχα υπουργεία των ευρωπαϊκών χωρών.

«Έχουμε κρατήσει εφεδρείες και αυτή είναι η απάντηση σε όσους έλεγαν από την αρχή δώσ’ τα όλα», δήλωσε ο πρωθυπουργός όταν ρωτήθηκε για το αν θα υπάρξουν μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα αναχωρώντας από τη γενική συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικών Πωλήσεων Ελλάδος.

Αν και τα δημοσιονομικά περιθώρια δεν είναι απεριόριστα, «η Ελλάδα είναι σε θέση να ανταποκριθεί και να στηρίξει την κοινωνία» δηλώνει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης. Εξαιτίας της υψηλής μεταβλητότητας που καταγράφεται, το οικονομικό επιτελείο θα περιμένει κάποιες ημέρες προκειμένου οι όποιες αποφάσεις ληφθούν να συμβάλλουν στην «προστασία» των καταναλωτών από υπέρμετρες αυξήσεις.

«Η Ελλάδα είναι σε θέση να ανταποκριθεί και να στηρίξει την κοινωνία. Ήμασταν δίπλα στους πολίτες την άνοιξη…Αντιστοίχως σας λέω ότι και από τον Οκτώβριο που θα τεθεί η συζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης και σε όλες τις προκλήσεις που θα έχουμε μπροστά μας θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη» τόνισε ο κ. Πιερρακάκης.

Το ζήτημα της εκτίναξης των τιμών στην ενέργεια αναμένεται να τεθεί στο τραπέζι των συζητήσεων των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης και της Ε.Ε. που συνεδριάζουν την Παρασκευή και το Σάββατο στο Δουβλίνο.

Στο εσωτερικό της χώρας, αλλεπάλληλες είναι οι συσκέψεις όλων των εμπλεκόμενων υπουργείων ενώ το θέμα τέθηκε σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου κίνησης καθώς έχει άμεση επίδραση στις μεταφορές, στην εφοδιαστική αλυσίδα και στο κόστος των προϊόντων και υπηρεσιών.

Τα επίπεδα των τιμών

Η μέση τιμή της βενζίνης ξεπερνά πλέον τα 2,15 ευρώ το λίτρο και στις Κυκλάδες αγγίζει τα 2,40 ευρώ. Αλλά και στο πετρέλαιο κίνησης η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 2,13 ευρώ το λίτρο, την ώρα που στις Κυκλάδες η τιμή ξεπερνά στα 2,3 ευρώ το λίτρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται η επιδότηση κατά 10 λεπτά στη βενζίνη και 15 λεπτά στο diesel που είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Διαφορετικά η μέση τιμή της βενζίνης στην αντλία θα είχε εκτοξευθεί πάνω από τα 2,25 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης θα άγγιζε τα 2,3 ευρώ το λίτρο.

Εν μέσω ενεργειακής καταιγίδας, η κυβέρνηση εξετάζει σειρά παρεμβάσεων. Στο τραπέζι είναι η παράταση της επιδότησης για ακόμα ένα μήνα, τον Οκτώβριο, πιθανόν με συνέχιση της επιδότησης κι από τα διυλιστήρια, κάτι που θα φανεί προς το τέλος του μήνα.

Τι περιμένουμε στο πετρέλαιο θέρμανσης

Δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης η διάθεση του οποίου θα ξεκινήσει σε λιγότερο από ένα μήνα, στις 15 Οκτωβρίου. Ήδη εδώ και ημέρες οι πρατηριούχοι «προειδοποιούν» ότι με τα δεδομένα που επικρατούν στην αγορά, αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης η τιμή του ήταν στα 2 ευρώ το λίτρο.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται διαφορετικά σενάρια όπως ένας συνδυασμός ενίσχυσης από το κράτος και τα διυλιστήρια. Αλλά και τότε φαίνεται ότι θα είναι πολύ δύσκολο η επιστροφή της τιμής στα περσινά επίπεδα του 1,10 ευρώ το λίτρο. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να υπάρξει παρέμβαση στο επίδομα θέρμανσης.

Oι τελικές αποφάσεις αναμένονται στις αρχές Οκτωβρίου οπότε και θα υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα για την πορεία του πετρελαίου αλλά και για τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο.





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