Γιώργος Μαζωνάκης: Ο Γιώργος Τσαλίκης στο μνήμα του φίλου του

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Μόλις επέστρεψε από την Αυστραλία, ο Γιώργος Τσαλίκης φανερά συγκινημένος επισκέφθηκε το Γ' Νεκροταφείο Αθηνών για να αποτίσει τον δικό του φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Με σκυμμένο το κεφάλι και απόλυτη σιωπή, στάθηκε μπροστά στο μνήμα του τραγουδιστή.

Γύρω από τον τάφο έχουν συγκεντρωθεί λουλούδια και σημειώματα που αφήνουν άνθρωποι οι οποίοι θέλησαν να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη με τον δικό τους τρόπο. Το άτυπο προσκύνημα συνεχίζεται, με φίλους, γνωστούς αλλά και θαυμαστές να περνούν από το σημείο.

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