Μαθαίνουμε σήμερα, προστατεύουμε το αύριο: Εκδήλωση για την Οδική Παιδεία στο Ηράκλειο

H Περιφέρεια Κρήτης, με την Αντιπεριφερειάρχη Νέας Γενιάς και Νεανικής Επιχειρηματικότητας Θεοδώρα Κουτεντάκη, σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου, με την Αντιδήμαρχο Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου - Χρονάκη και την Εντεταλμένη Σύμβουλο για την Πρόληψη στον Νεανικό Πληθυσμό Πελαγία (Λάγια) Βοργιά, συνδιοργανώνουν τον 2ο Κύκλο του σημαντικού ενημερωτικού προγράμματος «Μεγαλώνουμε Μαζί. Στηρίζοντας τη Νέα Οικογένεια», με μια εκδήλωση που έχει κεντρικό θεματικό άξονα την Οδική Παιδεία και την ασφάλεια γονέων και παιδιών.



Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 18:30 – 20:30, στο Πολύκεντρο Νεολαίας του Δήμου Ηρακλείου (οδός Ανδρόγεω), υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.



Ομιλητές:



• Στέλιος Καρακούδης – Αστυνομικός Διευθυντής, Διευθυντής Τροχαίας Ηρακλείου



• Εμμανουήλ Καρτσωνάκης – Διευθυντής Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης



• Γιάννης Λιονάκης – Πρόεδρος SOS Τροχαία Ατυχήματα



«Μαθαίνουμε Σήμερα, Προστατεύουμε το Αύριο — Ασφαλή παιδιά, πιο φωτεινό αύριο!»

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