Ηράκλειο: Χωρίς ρεύμα Φορτέτσα, Κοκκίνη και Γούβες – Σε κίνδυνο ευπαθείς ομάδες και φάρμακα

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Σε κατάσταση ομηρίας και απόγνωσης βρίσκονται τις τελευταίες ώρες οι κάτοικοι στην περιοχή της Φορτέτσας στο Ηράκλειο, στην ευρύτερη περιοχή του Αρίνα (Κοκκίνη Χάνι) και στις Κάτω Γούβες εξαιτίας σοβαρών και επαναλαμβανόμενων προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση.

Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, με τις δικαιολογημένες διαμαρτυρίες των πολιτών να προσκρούουν σε έναν «τοίχο» σιωπής, καθώς ο ΔΕΔΔΗΕ φαίνεται να μην ανταποκρίνεται στις δραματικές εκκλήσεις τους.

Σε κίνδυνο ευπαθείς ομάδες και φάρμακα

Το πρόβλημα δεν είναι απλώς μια απλή ταλαιπωρία, αλλά εξελίσσεται σε μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας και ασφάλειας. Στην περιοχή διαμένουν πολλοί ηλικιωμένοι άνθρωποι, ορισμένοι εκ των οποίων αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και είναι πλήρως εξαρτημένοι από το ηλεκτρικό ρεύμα.

Το πιο εφιαλτικό σενάριο αφορά τη συντήρηση ζωτικών φαρμάκων. Κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν πως οι ινσουλίνες των ανθρώπων τους βρίσκονται στα σβηστά ψυγεία, με τον κίνδυνο αλλοίωσης του φαρμακευτικού υλικού να είναι πλέον άμεσος όσο περνούν οι ώρες.

Συσκευές που «καίγονται» και τρόφιμα στα σκουπίδια

Πέρα από τον άμεσο κίνδυνο για την υγεία, οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι και με την οικονομική καταστροφή. Οι συνεχείς αυξομειώσεις της τάσης και οι ξαφνικές διακοπές έχουν προκαλέσει ανεπανόρθωτες ζημιές σε ηλεκτρικές συσκευές.

Ψυγεία, τηλεοράσεις και οικοσκευές βγαίνουν εκτός λειτουργίας, τη στιγμή που τα τρόφιμα σαπίζουν στις απενεργοποιημένες καταψύξεις.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ηρακλείου κλήθηκε να επιχειρήσει μετά από τηλεφωνήματα για εκρήξεις σε στύλους

«Αόρατος» ο ΔΕΔΔΗΕ

Το στοιχείο που εξοργίζει περισσότερο τους κατοίκους είναι η πλήρης αδράνεια και η έλλειψη ενημέρωσης από την πλευρά του αρμόδιου διαχειριστή.

Παρά τις δεκάδες τηλεφωνικές κλήσεις στις γραμμές βλαβών και τις ψηφιακές δηλώσεις, οι πολίτες καταγγέλλουν ότι δεν έχουν καμία επίσημη απάντηση για το πότε θα αποκατασταθεί η ομαλότητα, ούτε βλέπουν τεχνικά συνεργεία να επιχειρούν στην περιοχή.

Να σημειωθεί ότι οι προγραμματισμένες διακοπές που ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ δεν αφορούν τις περιοχές και Κοκκίνη και Φορτέτσα που αντιμετωπίζουν από χθες σοβαρότατο πρόβλημα.

Οι κάτοικοι τονίζουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Απαιτούν την άμεση παρέμβαση των τοπικών αρχών και των εισαγγελικών λειτουργών, καθώς η παρατεταμένη συσκότιση θέτει πλέον σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Το ερώτημα παραμένει αμείλικτο: Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη αν συμβεί το μοιραίο για έναν ευάλωτο συμπολίτη μας, όσο ο ΔΕΔΔΗΕ συνεχίζει να αδιαφορεί;

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