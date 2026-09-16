Ενισχύεται περαιτέρω η συνεργασία Δήμου Ηρακλείου -Γ.Σ. Εργοτέλη

Με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Σ. Εργοτέλη συναντήθηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και ο Αντιδήμαρχος Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας & Δημοτικής Περιουσίας Νίκος Γιαλιτάκης, σήμερα μεσημέρι στη Λότζια.

Στην συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Θωμάς Γαβαλάς, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Γιώργος Πολυχρονάκης, ο Α’ Αντιπρόεδρος Κώστας Γιαπιτζόγλου, η Ταμίας Βαγγελιώ Χατζηπάνου Γιαννουλάκη και το μέλος Νίκος Φανταουτσάκης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργοτέλη εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την επιλογή της Δημοτικής Αρχής να διεκδικήσει και να εξασφαλίσει την παραμονή των εγκαταστάσεων του Συλλόγου στον προμαχώνα του Μαρτινένγκο, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) για την παραχώρηση των Ενετικών Τειχών στο Δήμο Ηρακλείου, όπου βρίσκονται επί σειρά δεκαετιών. Ο Αλέξης Καλοκαιρινός σχολίασε ότι «ο Εργοτέλης είναι μέρος της πόλης με σημαντική κοινωνική προσφορά ήδη από τη δεκαετία του 1920 και οι άνθρωποι του διαχειρίζονται μια ιδιαίτερη ιστορική κληρονομιά» και στάθηκε ιδιαίτερα στην απόφαση του Συλλόγου να φιλοξενήσει στο γρασίδι του μια διπλή συναυλία του Μίκη Θεοδωράκη το 1966 «σε μια εποχή που κάτι τέτοιο δεν ήταν καθόλου αυτονόητο» όπως σημείωσε, πληρώνοντας το τίμημα λίγους μήνες αργότερα επί χούντας.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός και ο Νίκος Γιαλιτάκης είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν αναλυτικά με τη Διοίκηση του Συλλόγου για μια σειρά θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας του γηπέδου. Επίσης, την αναμενόμενη δημοπράτηση της μελέτης που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Κρήτης για σημαντικές παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και την προστασία του ιστορικού μνημείου των Ενετικών Τειχών, με τις δυο πλευρές να εκφράζουν την πρόθεση να ενισχυθεί περαιτέρω η στενή συνεργασία μεταξύ Δήμου Ηρακλείου - Γ.Σ. Εργοτέλη.