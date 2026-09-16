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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μανώλης Κεφαλογιάννης για αγρότες: «Ο φόρος άνθρακα να επιστρέφει στην παραγωγή»

ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
clock 16:43 | 16/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υπερψηφίστηκε η τροπολογία των ευρωβουλευτών του Ευρωπαικού Λαϊκού Κόμματος Μανώλη Κεφαλογιάννη και Σελίν Ιμάρτ για τη χρηματοδότηση των Ελλήνων και Ευρωπαίων αγροτών από το φόρο άνθρακα που θα εισπράττεται από τον Μηχανισμό Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM).

Μετά την ψήφιση της τροπολογίας ο Μανώλης Κεφαλογιάννης ανέφερε:

«Η πράσινη μετάβαση πρέπει να προχωρήσει υπέρ του Ευρωπαίου και του  Έλληνα αγρότη με χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα. Η Ευρώπη πρέπει να στηρίζει έμπρακτα τους αγρότες που παράγουν, με στήριξη του εισοδήματος και της παραγωγής τους.

Στόχος είναι να εξασφαλιστούν πρόσθετοι πόροι για την ελληνική και ευρωπαϊκή αγροτική παραγωγή, ώστε οι αγρότες να συμμετέχουν στην πράσινη μετάβαση με ουσιαστική στήριξη.

Ισχυροί αγρότες σημαίνει επάρκεια τροφίμων και ζωντανή ύπαιθρο. Προσιτά λιπάσματα και εφόδια, βιώσιμο κόστος παραγωγής και δίκαιο εισόδημα αποτελούν τη βάση για το μέλλον της γεωργίας.

Η υπερψήφιση της τροπολογίας στέλνει ένα σαφές μήνυμα: μέρος των εσόδων από την ευρωπαϊκή πολιτική για τον άνθρακα πρέπει να επιστρέφει στον αγρότη, στηρίζοντας την παραγωγή και το μόχθο του».

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Μανώλης Κεφαλογιάννης
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