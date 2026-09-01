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Ορφέας Περίδης: Έγραψε ποίημα για τον Γιώργο Μαζωνάκη με τίτλο «Στα παλιά δεν θέλω να ξαναγυρίσω»

Περίδης
clock 11:00 | 16/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Ορφέας Περίδης θέλησε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη  μ' ένα ποιήμα που έγραψε, το οποίο φέρει τον τίτλο «Στα παλιά δεν θέλω να ξαναγυρίσω».

Το ποίημα του Ορφέα Περίδη αναφέρει:



«Στη Νίκαια βγήκε το ουράνιο τόξο



Ύδωρ και αίμα εδώ οι άνθρωποι



Μαύρη πέτρα ρίχνω πίσω



Στα παλιά δε θέλω να ξαναγυρίσω



Χρωμάτων έκρηξη στον αέρα



Εδώ σταυρώνονται οι άνθρωποι νύχτα-μέρα



Μαύρη πέτρα ρίχνω πίσω



Στα παλιά δε θέλω να ξαναγυρίσω».

περιδης

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