Κόντης για το ματς με Χοφενχάιμ: «Να κάνουμε θόρυβο στην Ευρώπη με τον δικό μας τρόπο» (βίντεο)

Στους ρυθμούς της ιστορικής ευρωπαϊκής αναμετρησης με τη Χόφενχαϊμ (17/9 - 19:45) στο Παγκρήτιο κινούνται στον ΟΦΗ και ο Χρήστος Κόντης έστειλε στη συνέντευξη Τύπου ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει της αυριανής αναμέτρησης, τονίζοντας πως οι παίκτες του θα μπουν στο γήπεδο με στόχο τη νίκη και χωρίς φόβο απέναντι στον ισχυρό γερμανικό αντίπαλο.

Ο τεχνικός του ΟΦΗ χαρακτήρισε το παιχνίδι ιδιαίτερα σημαντικό για την ομάδα, επισημαίνοντας πως ο στόχος στη League Phase του Europa League είναι η συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερων βαθμών και η πρόκριση στην επόμενη φάση.

«Είναι ένα ιστορικό παιχνίδι για τον ΟΦΗ, για εμάς είναι πολύ σημαντικό. Είναι μια σειρά οκτώ παιχνιδιών που πρέπει να μαζέψουμε αρκετούς βαθμούς και αυτός είναι ο στόχος, να προκριθούμε στην επόμενη φάση του Europa League», ανέφερε.

Ο Κόντης αναγνώρισε την ποιότητα και την ευρωπαϊκή εμπειρία της Χόφενχαϊμ, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για έναν αντίπαλο με σημαντική παρουσία στην Bundesliga και στο Champions League. Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως ο ΟΦΗ δεν πρέπει απλώς να απολαύσει τη συμμετοχή του στην Ευρώπη, αλλά να διεκδικήσει ό,τι περισσότερο μπορεί.

«Πάμε να παίξουμε με μια πολύ καλή ομάδα, που είναι 18 χρόνια στην Bundesliga και έχει παίξει ομίλους Champions League. Έχουμε έναν ισχυρό αντίπαλο, αλλά για μένα δεν υπάρχει πίεση. Έχουμε μοχθήσει πολύ και βρισκόμαστε δίκαια εδώ. Αφού είμαστε εδώ, δεν πρέπει να το απολαύσουμε μόνο, αλλά να καταφέρουμε ό,τι μπορούμε, να καταθέσουμε ψυχή και να δείξουμε ότι δίκαια βρισκόμαστε εδώ. Προφανώς η Χόφενχαϊμ είναι μια ομάδα που θεωρητικά θα μπορούσε να είναι στο ίδιο επίπεδο με τον Ολυμπιακό, ομάδες που κάποιες κερδίσαμε, γιατί τις αντιμετωπίσαμε με σεβασμό. Το ίδιο θα γίνει και αύριο αλλά εμείς δεν σταματάμε να ονειρευόμαστε, πάντα λέω στους παίκτες μου ότι θέλουμε νέες προκλήσεις που θα μας ιντριγκάρουν, γιατί όχι αύριο να μην γίνει η αρχή αυτού του ταξιδιού που θα μας κάνει να ονειρευόμαστε. Στα χαρτιά όμως είναι διαφορετικό, άρα εμείς θα μπούμε να κάνουμε το παιχνίδι μας, στην πίεση που θα διαχειριστούμε».

«Σε όλα τα παιχνίδια για τη νίκη»

Ο προπονητής του ΟΦΗ στάθηκε ιδιαίτερα στη νοοτροπία με την οποία θέλει να αγωνιστεί η ομάδα. Όπως τόνισε, ανεξάρτητα από το όνομα και τη δυναμικότητα του αντιπάλου, ο στόχος πρέπει να είναι πάντα η νίκη.

«Αν δεν έχεις στόχο τη νίκη, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Για εμάς πρέπει να παίζουμε σε όλα τα παιχνίδια για τη νίκη, ανεξαρτήτως αντιπάλου», υπογράμμισε.

Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στα στοιχεία που έχουν οδηγήσει τον ΟΦΗ μέχρι την ευρωπαϊκή του παρουσία, όπως η σοβαρότητα, το ομαδικό πνεύμα, η δουλειά, η αυταπάρνηση και ο χαρακτήρας των ποδοσφαιριστών.

«Η σοβαρότητα είναι αυτή που μας έχει φέρει μέχρι εδώ, το ομαδικό πνεύμα, η δουλειά που κάνουν τα παιδιά και η αυταπάρνηση με τον χαρακτήρα τους, που για μένα είναι πολύ σημαντικός, όπως και η προσωπικότητα που βγάζουν».

Ο Κόντης γνωρίζει πως η αναμέτρηση θα απαιτήσει από τους παίκτες του υψηλή ένταση και θάρρος. «Θα χρειαστούμε θάρρος, να δημιουργήσουμε προβλήματα στον αντίπαλο εντός αγωνιστικού χώρου. Πριν το παιχνίδι μπορεί η Χόφενχαϊμ να είναι φαβορί, όμως όταν ξεκινάει το παιχνίδι παίζουν 11 παίκτες και εμείς θα προσπαθήσουμε να παίξουμε με όλες τις δυνάμεις».

Αναλύοντας τα χαρακτηριστικά της Χόφενχαϊμ, ο τεχνικός του ΟΦΗ στάθηκε στην ένταση και την πίεση που βγάζει στο παιχνίδι της, σημειώνοντας πως η ομάδα του θα χρειαστεί να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της αναμέτρησης χωρίς να αλλάξει την αγωνιστική της ταυτότητα.

«Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η ένταση, ο δυναμισμός, οι υψηλές πιέσεις, τα ασταμάτητα τρεξίματα. Εμείς ως ομάδα δεν αλλάζουμε την ταυτότητά μας και τον τρόπο παιχνιδιού μας, όμως από την άλλη πρέπει να προσαρμοστούμε στο τακτικό μας πλάνο, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του αντιπάλου».

Ο Κόντης ζήτησε από τους παίκτες του να βγάλουν ανάλογη ένταση στον αγωνιστικό χώρο, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην αμυντική λειτουργία, την πίεση και την ισορροπία ανάμεσα στις δύο πλευρές του παιχνιδιού.

«Θα πρέπει να βγάλουμε την ίδια ένταση, να καταθέσουμε ψυχή, να χρειαστεί να κάνουμε καλή άμυνα, να πιέσουμε σωστά και ουσιαστικά θα πρέπει να έχουμε ένα ισορροπημένο παιχνίδι, επιθετικά και αμυντικά».

«Θέλουμε τους πρώτους βαθμούς μαζί με τον κόσμο»

Κλείνοντας, ο Χρήστος Κόντης αναφέρθηκε στον στόχο της πρεμιέρας και στην παρουσία του κόσμου του ΟΦΗ, εκφράζοντας την επιθυμία του η ομάδα να ξεκινήσει τη διαδρομή της στην Ευρώπη με το πρώτο της σημαντικό βαθμολογικό κέρδος.

«Εγώ προσωπικά, αν με ρωτάς, θα ήθελα να φτάσουμε στο 9, 10, 11. Όμως θα ξεκινήσω διαφορετικά. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε να πετύχουμε τους πρώτους πόντους. Αν θα είναι 1 ή 3 δεν ξέρω, εγώ προτιμώ 3. Στο τέλος θα πω ότι θέλω να κάνουμε απολογισμό στο τέλος και μαζί με τον κόσμο αύριο να πάρουμε τους πρώτους βαθμούς».

Ο τεχνικός του ΟΦΗ γνωρίζει πως η έδρα μπορεί να παίξει τον δικό της ρόλο και κάλεσε ουσιαστικά την ομάδα να δώσει στον κόσμο τα στοιχεία που απαιτούνται ώστε να δημιουργηθεί η κατάλληλη ατμόσφαιρα.

«Παίζουμε στην έδρα μας και θα πρέπει να δώσουμε πίσω στον κόσμο τα συστατικά που χρειάζεται για να μας δώσει την απαιτούμενη ένταση».

«Να κάνουμε θόρυβο στην Ευρώπη με τον δικό μας τρόπο»

Ο Χρήστος Κόντης δεν έκρυψε και τη φιλοδοξία του ΟΦΗ να αφήσει το αποτύπωμά του στην ευρωπαϊκή του πορεία, σημειώνοντας πως η ομάδα θέλει να κάνει αισθητή την παρουσία της και να αναδείξει παράλληλα τη δυναμική του ελληνικού ποδοσφαίρου.

«Θέλουμε να κάνουμε θόρυβο στην Ευρώπη και όταν το κάνουμε και αν το κάνουμε με τον δικό μας τρόπο, θα είναι ακόμα καλύτερο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο τεχνικός του ΟΦΗ.

Όπως εξήγησε, η ευρωπαϊκή παρουσία αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για τους ποδοσφαιριστές του, προκειμένου να αποδείξουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο ότι οι ελληνικές ομάδες μπορούν να είναι ανταγωνιστικές απέναντι σε ισχυρούς ευρωπαϊκούς αντιπάλους.

«Είναι ένα έξτρα κίνητρο για τους παίκτες μας, να δείξουν πως μεγαλώνει το ελληνικό ποδόσφαιρο, ότι οι ελληνικές ομάδες είναι ανταγωνιστικές», σημείωσε.

Ο Κόντης συνέδεσε, μάλιστα, την προσπάθεια της ομάδας στην Ευρώπη με τη συνολική εξέλιξη του συλλόγου, εκφράζοντας την ευχή η αναμέτρηση με τη Χόφενχαϊμ να αποτελέσει ακόμη μία ευκαιρία για τους ποδοσφαιριστές του να δείξουν τις δυνατότητές τους.

«Μακάρι από αυτό το παιχνίδι να υποστηρίξουμε το πόσο μεγαλώνει ο σύλλογος και το πόσο οι ποδοσφαιριστές μας μπορούν να κάνουν πράγματα μέσα από αυτό το παιχνίδι», τόνισε.

''Η ομάδα έχει μεγάλα περιθώρια βελτίωσης''

Ο τεχνικός των Κρητικών αναφέρθηκε στην αγωνιστική εξέλιξη της ομάδας, υπογραμμίζοντας πως η δουλειά που γίνεται τον τελευταίο χρόνο αποτυπώνεται σταδιακά στον αγωνιστικό χώρο.

«Η δική μας προσωπικότητα, όλο αυτό που σχεδιάζουμε, όλο αυτό που παίζουμε τον τελευταίο χρόνο, παιχνίδι με παιχνίδι βελτιωνόμαστε. Από πέρυσι έλεγα πως είναι δύσκολο να φτάσουμε στο 100%, όμως κάποια πράγματα βγαίνουν. Για μένα υπάρχει μεγάλος χώρος βελτίωσης».

«Οι παίκτες πρέπει να παίρνουν αποφάσεις»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κόντης και στον ρόλο των ποδοσφαιριστών μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ζητώντας από τους παίκτες του να έχουν θάρρος και να παίρνουν οι ίδιοι τις σωστές αποφάσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα.

«Για αυτό λέω πως οι παίκτες μέσα στο γήπεδο πρέπει να παίρνουν σωστές αποφάσεις και είμαι πολύ χαρούμενος όταν κερδίζουμε παιχνίδια με τον δικό μας τρόπο».

Μάλιστα, ο προπονητής του ΟΦΗ αποκάλυψε πως στις ομιλίες του προς τους ποδοσφαιριστές του επιλέγει να μιλάει ανοιχτά και από καρδιάς, μεταφέροντας την ευθύνη σε εκείνους που καλούνται να εφαρμόσουν μέσα στο γήπεδο όσα έχουν δουλευτεί.

«Πάντα πριν μιλήσω στους παίκτες μου, ξέρω τι θα πω, αλλά όταν τους βλέπω, τους λέω ότι θα μιλήσω από την καρδιά μου και για να τους πω την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι πως τη δουλειά την κάνουν οι ποδοσφαιριστές, αυτοί παίρνουν τις αποφάσεις. Αυτό που λέω είναι ότι πρέπει να έχουν θάρρος και να παίρνουν αποφάσεις».

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