Ποδόσφαιρο γυναικών: Ήττα για τον ΟΦΗ

Με τον Παναθηναϊκό να κυριαρχεί στην Κρήτη και να περνάει με το εμφατικό 4-0 από την έδρα του ΟΦΗ, ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική της Α' Εθνικής Γυναικών ποδοσφαίρου. Οι «πράσινες» διατηρούν το απόλυτο των νικών και την πρωτιά, την οποία μοιράζονται με τον ΠΑΟΚ και τον Αστέρα Τρίπολης, που συνέχισαν επίσης με ευρείες εκτός έδρας επικρατήσεις.

Το «τριφύλλι» ήταν ανώτερο απέναντι στον ΟΦΗ, με τη Νάνου να σκοράρει δύο φορές στο πρώτο ημίχρονο, την Πις να βρίσκει δίχτυα στην επανάληψη και την Ντόμοντ να διαμορφώνει το τελικό 0-4 στο 89'. Μάλιστα, ο Παναθηναϊκός παραμένει αήττητος και δεν έχει δεχθεί ακόμη γκολ στο πρωτάθλημα! Εκκρεμεί, βέβαια, η ολοκλήρωση του ντέρμπι με τον Αστέρα Τρίπολης, το οποίο διακόπηκε λόγω των καιρικών συνθηκών με το σκορ στο 0-0.

Στην κορυφή βρίσκεται και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πέρασε με το ίδιο σκορ από την έδρα του ΠΑΣ Πύργος 1968, επικρατώντας με 5-0. Εξίσου επιβλητικός ήταν ο Αστέρας Τρίπολης, που νίκησε με 4-0 τις Σειρήνες Γρεβενών εκτός έδρας και παρέμεινε σε τροχιά κορυφής.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής, η ΑΕΚ πανηγύρισε ευρεία νίκη με 5-0 απέναντι στην Κηφισιά, ενώ η ΠΕΑ επικράτησε με 2-0 του Οδυσσέα Μοσχάτου WFC.

Έτσι, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Αστέρας Τρίπολης σχηματίζουν τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή μετά την ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής, με τις «πράσινες» να ξεχωρίζουν χάρη στην αήττητη πορεία τους και την απαραβίαστη εστία τους.

ΟΦΗ (Γιάννης Χατζησεβαστός): Φάιθ, Μπαταούλα, Δρακωνάκη (74′ Καρνομουράκη), Χιμένα (65′ Παπαδοπούλου), Κυδωνάκη, Σπαθαράκη, Χαριτάκη, Λασού, Ντούκιτς, Ριμπάνσκα (85′ Φυσαράκη), Πέτκοβα (85′ Μαθιουδάκη).

Παναθηναϊκός (Χαραλαμπίδης): Κατεργιαννάκη, Νταρζάνου, Κανέλλου, Σέφερντ, Καρφόντα (66′ Καλοκαιρινού), Πέιου, Κωστοπούλου (53′ Ντόμοντ), Νάνου, Τζούρτζεβιτς (53′ Παπαδοπούλου), Άσερ (53′ Σιαφαρίκα), Πις (70′ Ασκαρίδου)









Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:

ΡΕΑ -Οδυσσέας Μοσχάτου WFC 2-0

Κηφισιά-ΑΕΚ 0-5

Σειρήνες Γρεβενών-Αστέρας Τρίπολης 0-4

ΠΑΣ Πύργος 1968-ΠΑΟΚ 0-5

ΟΦΗ-Παναθηναϊκός 0-4

Βόλος ΝΠΣ-Αγία Παρασκευή 1-0

Τον πρώτο βαθμό στο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής κατέκτησε η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Λίντο με τη "λευκή" ισοπαλία κόντρα στην Αθλητική Ένωση Ζεφυρίου.

Σταυρός Καλυθιών – ΑΟ Χανιά 0-3



ΑΕ Ζεφυρίου – Λίντο 0-0