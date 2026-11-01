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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπάσκετ: «Περίπατος» του Ολυμπιακού με το Περιστέρι

oly
clock 17:50 | 01/11/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ολυμπιακός διατηρεί το απόλυτο στην Greek Basketball League... Παρότι τις προηγούμενες ημέρες έδωσαν δύο ματς στη EuroLeague, με Μπεσίκτας και Αρμάνι Μιλάνο, οι πρωταθλητές Ευρώπης συνέτριψαν 91-62 το Περιστέρι στη "SUNEL Arena", στο πρώτο σημερινό παιχνίδι για την 5η αγωνιστική, και πανηγύρισαν το «5 στα 5» στο πρωτάθλημα. Από την πλευρά τους, οι «κυανοκίτρινοι», οι οποίοι μεσοβδόμαδα νίκησαν στην Ισπανία τη Μούρθια για το Basketball Champions League, γνώρισαν την δεύτερη ήττα τους σε πέντε παιχνίδια για την Greek Basketball League.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 48-30, 76-42, 91-62

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 8 (1), Ουόρντ 5, Πάπας 5 (1), Πλώτας 3 (1), Βεζένκοφ 21 (3), Παπανικολάου 2, Νετζήπογλου 16 (2), Εντζάι 6, Καραγιαννίδης 6, Μιλουτίνοφ 4, Τζόσεφ 12 (1), Χολ 3.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Ξανθόπουλος): Φιντς 4, Πετράκης, Πέιν 4, Ιτούνας 5 (1), Γκιουζέλης 4 (1), Φράιντελ 8 (2), Χατζηδάκης 10, Παπαδάκης 12 (4), Κάριους 3 (1), Άντερσον 5, Νικολαΐδης 7 (1), Θωμάκος.

* Πριν το τζάμπολ ο Γιώργος Μπαρτζώκας παρέλαβε το βραβείο του για τον καλύτερο προπονητή του περυσινού πρωταθλήματος και ο Νίκος Πλώτας αυτό για τον καλύτερο νέο παίκτη (όταν αγωνιζόταν στον Προμηθέα Πάτρας). Επίσης, οι Νίκολα Μιλουτίνοφ, Σάσα Βεζένκοφ και Εβάν Φουρνιέ βραβεύθηκαν ως μέλη της καλύτερης πεντάδας, ενώ ο Γάλλος παρέλαβε και το βραβείο του MVP του πρωταθλήματος.

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