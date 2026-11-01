Κωστόπουλος: «Έχω πάρει χάπι για να κάνω έρωτα»

Ο Πέτρος Κωστόπουλος βρέθηκε καλεσμένος στο «The Love Debate by Lagios» και παραδέχτηκε ότι έχει πάρει χάπι για να μπορέσει να κάνει έρωτα με μία γυναίκα.

«Προφανώς έχω πάρει χάπι (σ.σ. για να κάνω έρωτα). Μιλάω με ανθρώπους, ας πούμε 50, 60 χρονών, 45 χρονών. Διαβάζω και στατιστικές και όλοι όσοι ξέρω δεν έχει πάρει κανένας. Μόνο εγώ. Και γύρω στα 50 εκατομμύρια χάπια που έχουν ξοδευτεί στην Ελλάδα πρέπει να τα έχω πάρει εγώ. Δεν γίνεται. Και εσύ αφού λες. Δηλαδή κανένας δεν παίρνει. Το κακό ξέρεις ποιο είναι με τα χάπια; Το να το πάρει ένας μετά τα 50 είναι μια υγιής διαδικασία. Ο οργανισμός μπορεί να κοκομπλοκάρει, να πω αυτό το ρήμα. Αλλά η δυστυχία είναι το παίρνουν τα αγόρια όχι οι μεγάλοι. Ίσως και το μεγαλύτερο κομμάτι σε αναλογία, ηλικίας 18-35. Τότε είναι πρόβλημα χοντρό», παραδέχτηκε ο Πέτρος Κωστόπουλος.

«Είναι χοντρό πρόβλημα, διότι το μόνο που θες να κάνεις είναι ότι κομπλάρεις απέναντι στις γυναίκες. Κομπλάρεις όπως έχουμε πει κομπλάρουν λόγω της αλλαγής των ρόλων και λόγω οι γυναίκες εμφανίζονται έτσι και τρομάζει ο άλλος ο πιτσιρικάς που θα δει εκεί. Και το παίρνουνε γιατί φοβούνται ότι δε θα είναι ικανοί, κατάλαβες, να τα φέρουν σε πέρας με ένα κορίτσι που φαίνεται πολύ σέξι. Το παίρνουν για ψυχολογικούς λόγους, όχι οργανικούς», συμπλήρωσε.

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