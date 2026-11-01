Λασκαράκη: «Ο Μελέτης Ηλίας με βοήθησε να ξεπεράσω τον χωρισμό μου, γιατί ήταν ο μόνος άνθρωπος που ήξερε»

Η Βάσω Λασκαράκη και ο Μελέτης Ηλίας βρέθηκαν μαζί στην εκπομπή «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ στον ALPHA» και μίλησαν για την πρώτη τους γνωριμία αλλά και τη φιλία τους.

«Μέσα στα πρώτα χρόνια της σειράς υπήρξαν δύσκολες καταστάσεις, δηλαδή ήρθαν δύσκολα πράγματα. Σε φέρνει κοντά και η καθημερινότητα της δουλειάς. Δεν έχω ιδιαίτερη απαίτηση από τον Μελέτη να με παίρνει κάθε μέρα τηλέφωνο, να δει τι κάνω. Νιώθω ότι μπορώ να στηριχτώ σε μια δύσκολη στιγμή. Ο Μελέτης με βοήθησε να ξεπεράσω τον χωρισμό μου, γιατί ήταν ο μόνος άνθρωπος που ήξερε εκείνον τον καιρό το τι περνούσα. Ήταν ο μόνος άνθρωπος που μπορούσε να με δει να λυγίζω και να είμαι στα άσχημα μου.

Παράλληλα με τον χωρισμό βίωνα και μια άλλη πολύ δύσκολη κατάσταση, μια πολύ δική μου φίλη βρισκόταν σε κώμα πολύ καιρό. Οπότε τα δυο γεγονότα συνέπεσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Μελέτης ήταν εκεί και τα ήξερε σιωπηλά, δεν με έφερε ποτέ σε δύσκολη θέση και δεν με πίεσε ποτέ» εξομολογήθηκε η ηθοποιός.

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