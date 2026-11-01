Περίπου 20 νεκροί από βομβαρδισμό στρατοπέδου ανταρτών στα σύνορα της Βενεζουέλας με την Κολομβία

Βομβαρδισμός στρατοπέδου ανταρτών της κολομβιανής οργάνωσης ELN (Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης) στην πολιτεία Απούρε της δυτικής Βενεζουέλας είχε ως αποτέλεσμα πολλούς νεκρούς, όπως ανέφερε χθες Σάββατο η μη κυβερνητική οργάνωση Fundaredes στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

H Fundaredes κοινοποίησε στο AFP βίντεο στο οποίο διακρίνονται πτώματα και ό,τι απέμεινε από το βομβαρδισμένο στρατόπεδο σε δασική έκταση της Απούρε, κοντά στα σύνορα με την Κολομβία.

Ο απολογισμός των νεκρών της επίθεσης ανέρχεται σε περίπου 20, σύμφωνα με πληροφορίες από κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της ΜΚΟ Χαβιέρ Ταρασόνα, υπάλληλος της Fundaredes μέτρησε εννέα πτώματα. Επεσήμανε ότι πρόκειται για τον πρώτο βομβαρδισμό που εξαπολύουν οι ένοπλες δυνάμεις της Βενεζουέλας εναντίον του ELN», της ισχυρότερης οργάνωσης ανταρτών στην αμερικανική ήπειρο μετά τον αφοπλισμό του μεγαλύτερου μέρους των Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC) το 2016.

Reportan ataque del Ejército venezolano contra campamento del ELN en Apure. Apure | Desde hace aproximadamente veinte días existen testimonios de pobladores indígenas sobre enfrentamientos en la zona de Los Pijiguaos, estado Bolívar, y en áreas próximas al paso del Burro, en el entorno de los ríos Meta y Orinoco. Los hechos estan relacionados con disputas por el control de zonas de explotación de bauxita y coltán. De acuerdo con los reportes recibidos, el día de ayer el Ejército venezolano bombardeo un campamento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el sector Buena Vista del Meta. Durante años responsablemente he advertido sobre la presunta presencia de grupos armados irregulares en esta región. Los testimonios que he recogido describen una zona utilizada como retaguardia y como punto de acopio de cocaína. Algunas fuentes locales sitúan el precio de la coca 1.000$ por kilogramo, organismos y agencias internacionales, conocen a profundidad en multiplicidad de informes lo que ocurre en Apure. También sabemos de presiones contra pobladores de San Rafael, municipio San Fernando, y de El Terrón, en Arichuna. Los reportes se extienden por el Capanaparo, Achaguas y Quintero, en el municipio Muñoz, e incluyen el uso de de hatos expropiados para el narcotráfico. A estas denuncias se suman las provenientes del municipio Rómulo Gallegos, particularmente de Elorza, y del municipio Páez, con referencias a Palmarito, Guasdualito, El Amparo, La Victoria y El Nula. En conjunto, los testimonios describen una situación de temor y presión sobre comunidades que necesitan protección y garantías para denunciar. Históricamente se han denunciado los vínculos y subordinación de autoridades regionales y municipales a los intereses de organizaciones identificadas como el ELN, las FARC y las FBL, todos los gobernadores de Apure y los Alcaldes responden al ELN y las FBL. Según información preliminar recibida del bombardeo; nueve personas habrían muerto y sus cuerpos habrían sido trasladados a San Fernando, donde una comisión nacional del CICPC estaría realizando los procedimientos forenses correspondientes, otras diez personas fallecidas han quedado en la zona y un número no determinado de heridos que habría logrado llegar a territorio colombiano. Personas de Puerto Páez han comunicado nombres y referencias de documentos que fueron encontrados en la zona. Los datos proporcionados son los siguientes: Jesús Javier Brugal Carrero, Cédula de identidad: V-11.821.394. Estado civil consignado: soltero. Juan Carlos Guerrero Márquez, Cédula de identidad: V-16.790.349. Estado civil consignado: soltero. También se mencionan licencias de conducir venezolanas con los nombres de: Jesús Javier Brugal Carrero. Wilden Luis Solorzano Camacho. Gabriel Carlos Brugal. Entre los objetos referidos figura, además, una tarjeta o credencial de Signature Aviation con la expresión “Guest Experience”, que las fuentes relacionan con operaciones en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA). Las comunidades necesitan respuestas, lo urgente es esclarecer qué ocurrió, proteger a la población civil e identificar a las víctimas mediante procedimientos verificables, con notificación a sus familiares. Las comunidades de Apure merecen una explicación pública sobre estas denuncias, las operaciones militares reportadas y las medidas que se adoptarán para garantizar su seguridad. La gravedad de lo relatado exige investigación y transparencia, no silencio ni conclusiones anticipadas, esperemos que el Estado Venezolano en esta oportunidad actúe con transparencia. @javiertarazona @SebastianaB @CIA @DEAHQ @PachoSantosC @nytimes @ABDELAESPRIELLA @MariaCorinaYA @GonzalezLopezG @Dinorahfiguera @usembassyve @SecRubio @JuanPGuanipa @AlianzaporVnzla @alianzaporve @delsasolorzano @FeyAlegriaVE @la_patilla @ElNacionalWeb @MiguelContigo @FundaREDES_

— Juan Francisco García Escalona 🇻🇪 (@Jufraga12) October 31, 2026