Επίδομα θέρμανσης 2026-2027: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

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Έως τις 10 Νοεμβρίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2026-2027.

Η πρώτη καταβολή έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου, με τους ενδιαφερόμενους να πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

Για τη φετινή περίοδο, το επίδομα εμφανίζεται αυξημένο κατά 30%. Το κατώτατο ποσό διαμορφώνεται στα 130 ευρώ, από 100 ευρώ που ήταν πέρυσι, ενώ το ανώτατο ποσό για τους περισσότερους δικαιούχους ανεβαίνει από τα 800 στα 1.040 ευρώ.

Τα ποσά και οι προσαυξήσεις

Το τελικό ύψος της ενίσχυσης δεν είναι ενιαίο για όλους τους δικαιούχους. Εξαρτάται από το είδος θέρμανσης, τον κλιματικό συντελεστή της κύριας κατοικίας, τις καιρικές συνθήκες και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών.

Σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσος ή μεγαλύτερος της μονάδας, προβλέπεται προσαύξηση 25%. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το επίδομα μπορεί να φτάσει έως τα 1.300 ευρώ.

Για τους ψυχρότερους οικισμούς, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 1,2, προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση. Έτσι, το ανώτατο ποσό μπορεί να διαμορφωθεί στα 1.560 ευρώ.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα. Για να χορηγηθεί το επίδομα, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει συγκεκριμένα όρια, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος.

Για άγαμο, χήρο ή εν διαστάσει, το εισοδηματικό όριο είναι 16.000 ευρώ. Για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, το όριο ανέρχεται σε 24.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Για μονογονεϊκή οικογένεια, το εισοδηματικό όριο είναι 29.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Ως προς την ακίνητη περιουσία, η αντικειμενική αξία δεν πρέπει να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ για άγαμο, χήρο ή εν διαστάσει. Για έγγαμο ή μονογονεϊκή οικογένεια, το όριο είναι 260.000 ευρώ και αυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Πώς γίνεται η αίτηση στο myΘέρμανση

Η αίτηση υποβάλλεται μέσα από την ψηφιακή πύλη myAADE. Η διαδρομή που ακολουθούν οι δικαιούχοι είναι: «Εφαρμογές», «Δημοφιλείς Εφαρμογές» και στη συνέχεια «myΘέρμανση».

Για την είσοδο στην πλατφόρμα απαιτούνται οι προσωπικοί κωδικοί TAXISnet. Κατά τη διαδικασία, οι δικαιούχοι καλούνται να συμπληρώσουν στοιχεία που αφορούν την κύρια κατοικία και τη μορφή κατοίκησης.

Μεταξύ των στοιχείων που πρέπει να δηλωθούν είναι ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ο οικισμός στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία, καθώς και αν το ακίνητο είναι ιδιόκτητο, ενοικιαζόμενο ή δωρεάν παραχωρούμενο.

Εφόσον η κατοικία δεν είναι ιδιόκτητη, απαιτείται και ο ΑΦΜ του εκμισθωτή ή του παραχωρητή. Σε περίπτωση πολυκατοικίας με κοινό καυστήρα πετρελαίου, πρέπει να δηλωθούν και τα σχετικά στοιχεία της πολυκατοικίας.

Προσοχή στο IBAN πριν την οριστικοποίηση

Πριν από την οριστική υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν δηλώσει στο myAADE ενεργό τραπεζικό λογαριασμό IBAN. Ο αιτών θα πρέπει να είναι κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος του λογαριασμού.

Η ορθότητα των στοιχείων είναι κρίσιμη για την πληρωμή.

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