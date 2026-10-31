ΔΕΥΑΗ: Συνεχίζονται οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στις οδούς Ιτάνου και Χρυσοστόμου

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Συνεχίζονται από την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου σε οδούς του Ηρακλείου οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης, στο πλαίσιο του εμβληματικού έργου κατασκευής δικτύων ύδρευσης στην πόλη του Ηρακλείου. Το έργο στοχεύει στην προστασία των υδάτινων πόρων και στην αποφυγή των διαρροών.

Ειδικότερα, από την Δευτέρα 2/11/2026 και για περίπου μία εβδομάδα θα γίνονται εργασίες:

· Στην οδό Ιτάνου από την συμβολή της με την Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως έως την οδό Φιλελλήνων.

· Στην οδό Χρυσοστόμου από την συμβολή της με την πλατεία Κύπρου έως την οδό Γεωργ. Παπανδρέου. (διαδοχικά ανα οικοδομικό τεράγωνο).

Η ΔΕΥΑΗ ζητάει την κατανόηση των δημοτών για τις απαραίτητες εργασίες.

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