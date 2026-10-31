«Χτυπήστε χωρίς γεωγραφικά όρια»: Εντολή Χαμενεΐ για αντίποινα σε ενδεχόμενη νέα επίθεση των ΗΠΑ

Εντολή στις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν να προχωρήσουν σε «άμεση και αποτελεσματική απάντηση, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς», σε περίπτωση νέας επίθεσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή άλλον αντίπαλο της Τεχεράνης, έδωσε ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Σάββατο το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Κατά τη διάρκεια συνάντησής του με ανώτατους στρατιωτικούς διοικητές, ο Χαμενεΐ ζήτησε την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των ιρανικών δυνάμεων, δίνοντας έμφαση στην ικανότητά τους να ανταποκριθούν άμεσα σε ενδεχόμενη νέα στρατιωτική σύγκρουση. Όπως ανέφερε, η «έξυπνη πολεμική ετοιμότητα για μια ισχυρή αντιπαράθεση με τους εχθρούς» αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της «μέγιστης αποτροπής».

«Εάν οι εχθροί εξαπολύσουν για ακόμη μία φορά στρατιωτικές ή τρομοκρατικές επιθέσεις, οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας και το ιρανικό έθνος θα είναι εκείνοι που θα καθορίσουν τον χρόνο και τους όρους του τερματισμού τους», προειδοποίησε ο Ιρανός ηγέτης.

Υπενθυμίζεται ότι οι νέες οδηγίες έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης ανάμεσα στην Τεχεράνη, την Ουάσινγκτον και το Ισραήλ, με την ιρανική πλευρά να προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο νέων αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, ενώ συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες αποτροπής μιας περαιτέρω κλιμάκωσης.

Στο στόχαστρο αμερικανικά και ισραηλινά συμφέροντα

Σύμφωνα με το IRNA, στις στρατηγικές οδηγίες του Χαμενεΐ περιλαμβάνεται και η επικαιροποίηση της λεγόμενης «τράπεζας στόχων» των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων. Η εντολή προβλέπει τη διεύρυνση του καταλόγου πιθανών στόχων, ώστε κάθε είδους υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ να βρίσκονται εντός της επιχειρησιακής εμβέλειας των ιρανικών δυνάμεων.

Η συνάντηση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ με τους ανώτατους διοικητές των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων επιβεβαιώθηκε και από τον λογαριασμό του Ιρανού ηγέτη στην πλατφόρμα X. Στη σχετική ανάρτηση αναφέρεται ότι ο Χαμενεΐ εξέδωσε «σημαντικές και στρατηγικές εντολές» προς τη στρατιωτική ηγεσία της χώρας, με την επισήμανση ότι περισσότερες λεπτομέρειες πρόκειται να δημοσιοποιηθούν.

Πηγή: protothema.gr

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