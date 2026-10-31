H ΑΑΔΕ ζητά έρευνα για τυχόν εμπλοκή υπαλλήλων στην υπόθεση των φούρνων «Χωριάτικο»

Με εντολή του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Αρχής προχωρά σε έγγραφα αιτήματα προς τις αρμόδιες διευθύνσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και τις ανακριτικές αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν από τις έρευνές τους ή από στοιχεία που έχουν ήδη στην κατοχή τους, προκύπτει ενδεχόμενη εμπλοκή συγκεκριμένων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στην υπόθεση της αλυσίδας λιανικής τροφίμων, η οποία κατηγορείται για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος.

Παράλληλα, θα ζητηθεί εγγράφως κάθε αποδεικτικό στοιχείο σχετικά με φερόμενη εμπλοκή υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στην υπόθεση της αλυσίδας εστίασης.

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