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ΕΛΛΑΔΑ

H ΑΑΔΕ ζητά έρευνα για τυχόν εμπλοκή υπαλλήλων στην υπόθεση των φούρνων «Χωριάτικο»

Χωριάτικο
clock 14:07 | 31/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με εντολή του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Αρχής προχωρά σε έγγραφα αιτήματα προς τις αρμόδιες διευθύνσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και τις ανακριτικές αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν από τις έρευνές τους ή από στοιχεία που έχουν ήδη στην κατοχή τους, προκύπτει ενδεχόμενη εμπλοκή συγκεκριμένων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στην υπόθεση της αλυσίδας λιανικής τροφίμων, η οποία κατηγορείται για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος.

Παράλληλα, θα ζητηθεί εγγράφως κάθε αποδεικτικό στοιχείο σχετικά με φερόμενη εμπλοκή υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στην υπόθεση της αλυσίδας εστίασης.

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