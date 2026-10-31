COP17: Παγκόσμια δέσμευση για επανεκκίνηση των προσπαθειών για την προστασία της φύσης

Ο κόσμος συμφώνησε την περασμένη νύκτα στην COP17 για τη βιοποικιλότητα, που διεξάγεται στην Αρμενία, σε κείμενα-κλειδιά για την προστασία της φύσης, έπειτα από δύο εβδομάδες σκληρών και επίπονων διαπραγματεύσεων που έφεραν επίσης στο φως επίμονες διαφωνίες σε ορισμένα ακανθώδη ζητήματα.

Χειροκροτήματα ακούστηκαν λίγο μετά την έναρξη της τελικής συνόδου στη διάρκεια της νύκτας, όταν ο αρμένιος υπουργός Περιβάλλοντος Χαμπαρτζούμ Ματεβοσιάν ανακοίνωσε την υιοθέτηση δύο σημαντικών κειμένων που αποτέλεσαν αντικείμενο συμβιβασμού. «Και ιδού! Τέλεια!», δήλωσε φανερά ανακουφισμένος.

Οι λεπτομέρειες αυτών των αποφάσεων, που ελήφθησαν από σχεδόν 200 κράτη, δεν ήταν αμέσως διαθέσιμες.

Αργότερα ο αρχικός ενθουσιασμός έδωσε τη θέση του σε αντιπαραθέσεις που μερικές φορές ήταν δριμείες, σε συμβιβασμούς που επιτεύχθηκαν με κόπο έπειτα από πολλές πανιδρομήσεις και σε περιορισμένη πρόοδο σε ορισμένα θέματα.

Η COP17 έλαβε τέλος γύρω στις 10:20 (08:20 ώρα Ελλάδας) και ενώ πολλοί αντιπρόσωποι είχαν ήδη φύγει από τη διάσκεψη για το αεροδρόμιο.

Επιζήμιες επιδοτήσεις

Το πρώτο κείμενο που υιοθετήθηκε υποτίθεται ότι αντιπροσώπευε μια «παγκόσμια εξέταση» της συμφωνίας του 2022 στο Κουνμίνγκ-Μόντρεαλ για τη βιοποικιλότητα, η οποία θεωρείται το αντίστοιχο της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα.

Η συμφωνία αυτή καθορίζει 23 στόχους που πρέπει να έχουν επιτευχθεί μέχρι το 2030, όπως η προστασία του 30% των εδαφών και των ωκεανών, η μάχη εναντίον της ρύπανσης και η αποκατάσταση υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων. Όμως η επίτευξη σχεδόν όλων των στόχων καθυστερεί.

Το κείμενο που υιοθετήθηκε από την COP17 στοχεύει σε μια επανεκκίνηση των προσπαθειών εκ μέρους των κρατών.

«Μολονότι το κείμενο δεν είναι ούτε ιδιαίτερα ενθουσιώδες ούτε λεπτομερές, το γεγονός και μόνο ότι οι χώρες μπόρεσαν να φθάσουν σε μια συμφωνία είναι καλή είδηση», δήλωσε η Κάθριν Γουέλερ της μη κυβερνητικής περιβαλλοντικής οργάνωσης Fauna & Flora.

Σε ένα έγγραφο εργασίας, οι χώρες καλούνταν να «επιταχύνουν» τις προσπάθειές τους. Υπογραμμιζόταν επίσης ότι είναι απαραίτητη μια «ενίσχυση των μέτρων» με στόχο να αντιμετωπισθούν οι βαθιές αιτίες της απώλειας βιοποικιλότητας, αλλά με διάφορες διατυπώσεις.

Στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, το ζήτημα των επιδοτήσεων και άλλων κινήτρων για δραστηριότητες που βλάπτουν τη φύση, όπως η πετρελαϊκή εκμετάλλευση, αποτέλεσαν αντικείμενο έντονων συζητήσεων.

Το δεύτερο κείμενο που υιοθετήθηκε αφορά τα χρήματα, δηλαδή το ποιος οφείλει να πληρώσει για να επιτευχθούν οι χρηματοοικονομικοί στόχοι που ορίσθηκαν για το 2030.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχείρησε στη διάρκεια της COP να πείσει τις μεγάλες αναδυόμενες χώρες, κυρίως την Κίνα, να μπουν στον επίσημο κατάλογο των δωρητών, ο οποίος έχει να επικαιροποιηθεί από το 2006.

Σε έγγραφο εργασίας, προτεινόταν οι χώρες να μπορούν εθελοντικά να δηλώνουν την επιθυμία τους να περιληφθούν σ' αυτό τον κατάλογο.

Για την γαλλίδα υπουργό Οικολογικής Μετάβασης Μονίκ Μπαρμπί, ο απολογισμός της COP17 στο σύνολό του δεν είναι «στο ύψος των διακυβευμάτων».

Ισχυρές εντάσεις υπήρξαν επίσης κατά τη διάσκεψη κορυφής αναφορικά με τα επιστημονικά δεδομένα που καθοδηγούν την παγκόσμια πολιτική προστασίας της φύσης, καθώς χώρες κατηγορούνται ότι επιδιώκουν να τα εξασθενήσουν.

Παίρνοντας το λόγο εξ ονόματος 56 χωρών, η ελβετή αντιπρόσωπος Γκαμπριέλα Μπλάτερ εξέφρασε έτσι «λύπη για τον πολλαπλασιασμό καταστάσεων στις οποίες τα επιστημονικά δεδομένα και η συνεκτίμησή τους αμφισβητούνται ή εμποδίζονται» στη διάρκεια πολιτικών διαπραγματεύσεων.

Στο Γερεβάν, οι αντιπρόσωποι των κρατών αποφάσισαν επίσης ότι ο Ισημερινός θα φιλοξενήσει το 2028 την επόμενη COP για τη βιοποικιλότητα.

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