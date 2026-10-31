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GOSSIP - LIFESTYLE

Κωνσταντίνου: «Η αποδοχή του κόσμου μου δίνει δύναμη στα 92 μου χρόνια»

γ
clock 15:00 | 31/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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O Γιώργος Κωνσταντίνου μίλησε στην εκπομπή Πρωινό. Ο ηθοποιός πριν από λίγες ημέρες είχε γενέθλια και έκλεισε τα 92 του χρόνια.

 “θέλω να κάνω μια ευχή σε όλους τους ανθρώπους. Να φτάσουν την ηλικία μου και να μπορούν να ‘ναι δραστήριοι. Να μπορούν να αγαπάνε τη ζωή και να μπορούν ν’ αγαπούν τους ανθρώπους”.

“Ξέρετε, την αγάπη που εκπέμπεις, όταν παίζεις στο θέατρο, την εισπράττεις από τον κόσμο. Το καταλαβαίνει ότι τους αγαπάς. Και εμένα μ’ αγαπάει ο κόσμος και εγώ τους αγαπώ”.

“Δεν υπάρχει μυστικό για την ενέργεια στη σκηνή. Μυστικό είναι το μυαλό μας. Αν το μυαλό μας μπορεί να πει “μπορώ”, τότε το κάνουμε και παίρνουμε δύναμη” πρόσθεσε

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