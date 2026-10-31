Συγκινεί ο πατέρας του Στάθη Μαντζώρου με την έκκληση για οικονομική βοήθεια

Ο πατέρας του ηθοποιού, Στάθη Μαντζώρου, μίλησε στην εκπομπή Super Κατερίνα και περιέγραψε την κατάσταση της υγείας του γιου του, εκφράζοντας την πίστη του ότι θα καταφέρει να ανακάμψει.

Παράλληλα, έκανε έκκληση για οικονομική στήριξη προκειμένου να μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης στο εξωτερικό

«Θέλω, αν υπάρχει οποιοσδήποτε καλός άνθρωπος και υπάρχει χρηματική βοήθεια να με πάρει τηλέφωνο. Χειρουργείο δεν χρειάζεται, αλλά σκεφτόμαστε για το εξωτερικό για να πάει σε κέντρο αποκατάστασης. Σας παρακαλώ, όποιος έχει την καλή ευχαρίστηση να βοηθήσει οικονομικώς τον Στάθη μας. Πρέπει να πάει ο Στάθης σε κέντρο αποκατάστασης στο εξωτερικό και χρειαζόμαστε βοήθεια. Ευχαριστώ σε όλους και σε όλους ό,τι καλό», ανέφερε.

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