Αλλαγή παρόχου ρεύματος σε 24 ώρες αλλά με «κόφτη» για οφειλές σε τρεις εταιρείες

Σε 24 ώρες προτείνεται να ολοκληρώνεται η αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ αίτηση μετακίνησης θα απορρίπτεται όταν στο σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ υπάρχουν ενεργές επισημάνσεις οφειλών από τρεις ή περισσότερους διαφορετικούς προμηθευτές. Οι δύο αλλαγές περιλαμβάνονται στην εισήγηση του Διαχειριστή, η οποία βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΑΕΥ και διαμορφώνει το νέο πλαίσιο για την επισήμανση υπερήμερων καταναλωτών και την αλλαγή προμηθευτή.

Ο ενεργειακός τουρισμός καθίσταται ένα από τα πιο προβληματικά σημεία της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας καθώς τα χρέη των πελατών έφτασαν στο τέλος του 2025 τα 3 δισ. ευρώ. Περίπου τα μισά προέρχονται από παλαιότερους καταναλωτές που μετακινήθηκαν σε άλλο προμηθευτή. Στόχος της πολιτείας είναι να θέσει τους κανόνες που θα αποτρέψουν την ένταση του φαινομένου, το οποίο έχει ήδη εξαπλωθεί και υπονομεύει την βιωσιμότητα των προμηθευτών ενέργειας. Το λεγόμενο debt flagging θεσπίστηκε το καλοκαίρι από το ΥΠΕΝ μετά από αναμονή περίπου δύο ετών.

Η εισήγηση του ΔΕΔΔΗΕ για τους αμελείς ή στρατηγικούς κακοπληρωτές προβλέπει ότι σε περίπτωση αλλαγής εταιρείας, ο προηγούμενος προμηθευτής μπορεί να ζητήσει το ηλεκτρονικό μαρκάρισμα του πελάτη ως υπερήμερου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Κώδικα Προμήθειας, δεν θα μπορεί όμως να ζητήσει τη διακοπή της παροχής. Αν αρθούν οι λόγοι της επισήμανσης, που είναι η τακτοποίηση του χρέους (εξόφληση ή διακανονισμός), ο προμηθευτής θα υποβάλλει εντολή άρσης και, όπου απαιτείται, εντολή επανασύνδεσης. Οι εντολές προβλέπεται να εκτελούνται μηχανογραφικά μέσα στην ίδια ημέρα.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις τροποποιούν τον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής και το Εγχειρίδιο Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης. Σκοπός είναι να ενσωματωθούν οι διατάξεις για την επισήμανση υπερήμερων καταναλωτών, μετά την πρόσφατη τροποποίηση του Κώδικα Προμήθειας, καθώς και η διαδικασία τεχνικής αλλαγής προμηθευτή που προβλέπει ο Εκτελεστικός Κανονισμός 2026/855.

Η ένδειξη του μετρητή θα ελέγχεται από τον ΔΕΔΔΗΕ

Η αλλαγή εκπροσώπησης προτείνεται να ολοκληρώνεται μέσα σε 24 ώρες από την υποβολή της δήλωσης και να μπορεί να πραγματοποιείται οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα. Για τους μη τηλεμετρούμενους μετρητές, ο νέος προμηθευτής θα υποβάλλει την ένδειξη μαζί με φωτογραφικό υλικό. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα ελέγχει την ένδειξη με βάση τα τεχνικά και ιστορικά στοιχεία που διαθέτει, χωρίς να απαιτείται η έγκριση του προηγούμενου προμηθευτή.

Αν η ένδειξη βρίσκεται εκτός των αποδεκτών ορίων, η δήλωση αλλαγής θα απορρίπτεται και ο προμηθευτής θα ενημερώνεται. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να δημοσιοποιεί τη μεθοδολογία υπολογισμού των ορίων. Το φωτογραφικό υλικό θα υποβάλλεται σε ειδική πλατφόρμα που αναπτύσσει ο Διαχειριστής στη οποία θα ενταχθούν οι ληξιπρόθεσμοι καταναλωτές.

Με τη λειτουργία της πλατφόρμας οι πάροχοι ενέργειας θα μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία ενημέρωσης των υφιστάμενων και των παλιών πελατών τους που έχουν αφήσει ανεξόφλητες οφειλές από την 1 Ιανουαρίου 2004 και μετά. Μέχρι να τεθεί σε λειτουργία, τα στοιχεία θα φυλάσσονται από τον νέο προμηθευτή και θα διατίθεται στον ΔΕΔΔΗΕ, εφόσον ζητηθεί.

Διακοπή σε 10 εργάσιμες ημέρες

Η εισήγηση ορίζει προθεσμία δέκα εργάσιμων ημερών για την εκτέλεση εντολής απενεργοποίησης και δύο εργάσιμων ημερών για την επανασύνδεση, εφόσον δεν εκκρεμεί άλλη εντολή διακοπής από διαφορετικό προμηθευτή ή σχετική με ρευματοκλοπή.

Σε περίπτωση έκτακτης και σημαντικής αύξησης των εντολών διακοπής, ο ΔΕΔΔΗΕ θα μπορεί να τις εκτελεί σε εύλογο πρόσθετο χρόνο, ενημερώνοντας τον προμηθευτή.

Προβλέπονται συγκεκριμένοι τρόποι απενεργοποίησης, καθώς το άνοιγμα του διακόπτη ή η αφαίρεση των ασφαλειών δεν θεωρούνται από μόνα τους επαρκή μέτρα. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα επιλέγει τον κατάλληλο τρόπο ανάλογα με την παροχή, την πρόσβαση στον μετρητή και τον κίνδυνο αυθαίρετης επανασύνδεσης.

Παράλληλα, θα παρακολουθεί τις παροχές που έχουν διακοπεί και, αν διαπιστωθεί κατανάλωση χωρίς εντολή επανασύνδεσης, θα προγραμματίζει νέα απενεργοποίηση μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες. Η νέα διακοπή θα αναστέλλεται εάν στο μεταξύ υποβληθεί εντολή επανασύνδεσης.

Η αίτηση αλλαγής εκπροσώπησης θα απορρίπτεται επίσης όταν έχει ήδη υποβληθεί εντολή απενεργοποίησης για την παροχή. Οι προμηθευτές θα ενημερώνουν τον ΔΕΔΔΗΕ, τουλάχιστον ανά τρίμηνο, για τον αναμενόμενο όγκο εντολών διακοπής. Παράλληλα, διευρύνονται τα στοιχεία μέτρησης και κατανάλωσης που ο Διαχειριστής θα διαθέτει στους προμηθευτές.

Διασταυρώσεις στοιχείων και δικαιολογητικά

Για την αλλαγή χρήστη μιας παροχής προβλέπεται αναλυτικότερη υποβολή δικαιολογητικών. Ο προμηθευτής θα ελέγχει την πληρότητά τους και θα τα τηρεί ηλεκτρονικά, ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ θα μπορεί να διασταυρώνει τα στοιχεία του πελάτη με το μητρώο της ΑΑΔΕ. Ελλείψεις ή αποκλίσεις στα στοιχεία μπορούν να οδηγήσουν σε απόρριψη της δήλωσης εκπροσώπησης.

Ο Διαχειριστής θα τηρεί ιστορικό των επισημάνσεων οφειλών, των δηλώσεων αλλαγής εκπροσώπησης και των εντολών διακοπής και επανασύνδεσης. Οι προμηθευτές θα έχουν πρόσβαση στα στοιχεία που τους αφορούν, ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ θα κοινοποιεί στη ΡΑΑΕΥ στοιχεία τουλάχιστον ανά τρίμηνο και θα δημοσιοποιεί ετήσια στατιστικά. Η εισήγηση του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΑΕΥ έως τις 30 Νοεμβρίου.

Πηγή: newmoney.gr

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