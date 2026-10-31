Δικαστής βάζει φρένο στις απειλές της κυβέρνησης Τραμπ κατά εκλογικών αξιωματούχων

Αμερικανός δικαστής διέταξε χθες, Παρασκευή, το υπουργείο Δικαιοσύνης να σταματήσει να απειλεί με διώξεις κρατικούς και τοπικούς αξιωματούχους που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της κυβέρνησης Τραμπ αναφορικά με την ψήφο προσώπων που φέρεται ότι δεν είναι Αμερικανοί πολίτες.

Η απόφαση έρχεται μερικές ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές που θα διεξαχθούν την ερχόμενη εβδομάδα στις ΗΠΑ και θα κρίνουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, όπου οι Ρεπουμπλικανοί έχουν αυτή τη στιγμή μικρή πλειοψηφία τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία. Αν και πολλές εκλογικές αναμετρήσεις που θα κρίνουν την έκβαση είναι αμφίρροπες, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως οι Δημοκρατικοί θα πάρουν τον έλεγχο της Βουλής και έχουν βάσιμη πιθανότητα να πάρουν την πλειοψηφία και στη Γερουσία.

Εδώ και μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει υιοθετήσει μια επιθετική προσέγγιση στην εποπτεία της εκλογικής αναμέτρησης, πιέζοντας για παράδειγμα πολιτείες να της δώσουν στοιχεία εγγραφής ψηφοφόρων στους εκλογικούς καταλόγους, λέγοντας ότι χρειάζονται αυστηρότερα μέτρα για να διασφαλισθεί η ασφάλεια των εκλογών και η εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης στην ψηφοφορία.

Όμως το υπουργείο Δικαιοσύνης ξεπέρασε τα όρια αυτό το μήνα, όταν απείλησε να ασκήσει διώξεις σε αξιωματούχους πολιτειών και κομητειών που δεν συνεργάζονται με τις σχετιζόμενες με τις εκλογές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Τραμπ, αποφάνθηκε η περιφερειακή δικαστής Τρίνα Τόμσον σχετικά με αγωγή που κατατέθηκε από συνδικάτα εργαζομένων για τις εκλογές και μερικές άλλες οργανώσεις.

«Επειδή είναι πρωταρχικής σημασίας για το δημόσιο συμφέρον να διασφαλισθεί ότι οι εκλογικοί αξιωματούχοι και υπάλληλοι είναι σε θέση να επιτελέσουν το έργο τους σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία και την εκλογική διαδικασία και η επίσημη ημέρα των εκλογών απέχει μόλις ελάχιστες ημέρες, η στάθμιση των συμφερόντων των διαδίκων και το δημόσιο συμφέρον κλίνουν υπέρ των Εναγόντων», έγραψε η Τόμσον στην απόφασή της για προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα. Το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν σχολίασε αμέσως την απόφαση.

Επικριτές, μεταξύ των οποίων πολιτικοί εμπειρογνώμονες καθώς και δημοκρατικοί και μερικοί ρεπουμπλικανοί εκλογικοί αξιωματούχοι, έχουν θεωρήσει τις κινήσεις της κυβέρνησης Τραμπ ομοσπονδιακή υπέρβαση εξουσίας. Μερικοί εκλογικοί αξιωματούχοι είπαν στο Ρόιτερς ότι προετοιμάζονται για ενδεχόμενη ομοσπονδικαή επέμβαση στις ενδιάμεσες εκλογές.

Η δικαστής Τόμσον, η οποία είχε διοριστεί από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, διέταξε την κυβέρνηση Τραμπ να μην ζητάει από τοπικούς εκλογικούς αξιωματούχους να διαγράψουν ψηφοφόρους από πολιτειακούς εκλογικούς καταλόγους, να αρνηθούν ψηφοδέλτια συγκεκριμένων ψηφοφόρων ή να διαχωρίζουν ψηφοδέλτια που ρίχνονται στις κάλπες των ενδιάμεσων εκλογών με βάση έναν κατάλογο της κυβέρνησης Τραμπ με ψηφοφόρους για τους οποίους η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι δεν είναι αμερικανοί πολίτες.

Ο Τραμπ έχει διατυπώσει στο παρελθόν ψευδείς ισχυρισμοόυς σχετικά με τις εκλογές, μεταξύ άλλων μη αποδεχόμενος την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020.

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