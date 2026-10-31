Σία Κοσιώνη: «Η οικογένειά μου κινδύνευσε στην έκρηξη στην Πλάκα, από καθαρή τύχη σώθηκε το παιδί»

Με αφορμή τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε στην Πλάκα, η Σία Κοσιώνη θέλησε να μοιραστεί με το τηλεοπτικό κοινό ένα άγνωστο περιστατικό που άγγιξε την προσωπική της ζωή.

Η δημοσιογράφος περιέγραψε πώς η δική της οικογένεια γλίτωσε την τελευταία στιγμή από μια ανείπωτη τραγωδία. Όπως εξήγησε, η τροπή των γεγονότων θα μπορούσε να ήταν τελείως διαφορετική αν δεν μεσολαβούσε μια σύμπτωση της τελευταίας στιγμής.

«Θέλω να πω δυο πράγματα, επιστρατεύοντας όλη μου την ψυχραιμία για ένα θέμα που θα μπορούσε να έχει οδηγήσει και τη δική μου οικογένεια σε μια τραγωδία. Το λέω πρώτη φορά δημοσίως».

«Από ένα ευτυχές παιχνίδι της τύχης δεν συνέβη αυτό. Και ταράζομαι και αυτή τη στιγμή, που το συζητάμε. Ξαναλέω, όμως, επιστρατεύω όλη μου τη δημοσιογραφική ψυχραιμία για να προσεγγίσω αυτό το θέμα.

Η οικογένεια μου κινδύνευσε γιατί θα περνούσε και το σχολικό του δικού μου παιδιού, τη συγκεκριμένη ώρα, από το συγκεκριμένο σημείο. Και έτυχε, εκείνη την ημέρα, να τον πάω εγώ στο σχολείο επειδή ήμουν καλεσμένη στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1», αποκάλυψε η Σία Κοσιώνη.

«Γι’ αυτό και το σχολικό δεν πέρασε τη συγκεκριμένη ώρα από το συγκεκριμένο σημείο και άρα δεν ήταν και τα άλλα παιδιά, που είναι μέσα στο σχολικό…», κατέληξε η Σία Κοσιώνη.

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