Θάνος Πλεύρης: «Τις επόμενες ημέρες θα λειτουργεί η δομή μεταναστών στο Ηράκλειο» (βίντεο)

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο» αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις μεταναστευτικές ροές αλλά και στην δομή μεταναστών στους Αθανάτους, επαναλαμβάνοντας πως αναμένεται να λειτουργήσει στο επόμενο διάστημα.

Ο υπουργός αρχικά τόνισε πως «Ο υπουργός από τον Αύγουστο, μόλις έγιναν τα γεγονότα της Θέουτα, γιατί τα γεγονότα της Θέουτα, έδειξαν πόσο εύκολη είναι η αλλαγή στο μεταναστευτικό. Φανταστείτε, ότι σε ένα 24ωρο, σε 48 ώρες στη Θέουτα, μπήκαν διπλάσιοι απ’ όσοι θα μπουν μέχρι το τέλος του χρόνου στην Ελλάδα».

«Η ανησυχία μας έχει να κάνει με το γεγονός, στο κομμάτι της Λιβύης πάντα, γιατί με την Τουρκία παραμένουμε σε ιστορικό χαμηλό. Έχει να κάνει με τρία στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι εκεί υπάρχει δεξαμενή, οι εκτιμήσεις είναι από μισό έως ένα εκατομμύριο κόσμο, δυτική και ανατολική Λιβύη. Είναι και διπλανές χώρες που έχουν από δυο εκατομμύρια πρόσφυγες, η κάθε χώρα και αχανή σύνορα με την Λιβύη και το Σουδάν είναι ακριβώς κάτω από τη Λιβύη, άρα προφανώς έχεις πρώτα απ’ όλα δεξαμενή, άρα έχεις ένα κράτος (σ.σ. σ’ εκείνες τις χώρες) υπό διαμόρφωση με αδυναμίες και διαφθορά και το τρίτο που υπάρχει πια είναι το Τουρκολυβικό», ανέφερε σχετικά με τις ροές.

«Στο Ηράκλειο τις επόμενες μέρες θα λειτουργεί η δομή»

«Από τον Αύγουστο ο πρωθυπουργός είχε θέσει ότι πρέπει να υπάρχει ένας έκτακτος μηχανισμός», συμπλήρωσε ο Θάνος Πλεύρης και τόνισε: «το ένα σχέδιο είναι να δούμε πώς θα πάμε από δω και πέρα μέχρι το κλείσιμο του καιρού, αλλά και ένα πολύ σημαντικότερο σχέδιο που είναι πια η Άνοιξη, γιατί με αυτά τα νούμερα που κλείνουμε αν άνοιγε η Άνοιξη, το επίπεδο επιτήρησης θα ήταν πολύ μεγαλύτερο και αυτό έχει να κάνει βέβαια και με την προετοιμασία της Κρήτης, με τις δυο δομές. Ήδη και στο Ηράκλειο, τις επόμενες μέρες θα λειτουργεί η δομή », ανέφερε ο υπουργός.

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