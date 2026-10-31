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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Εντοπίστηκε λέμβος με 51 μετανάστες στη Γαύδο - Επιχείρηση περισυλλογής από το Λιμενικό

μετανάστες
clock 07:42 | 31/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Λέμβος με 51 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 26 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου, με τις λιμενικές Αρχές να προχωρούν στην περισυλλογή τους.

Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της ευρωπαϊκής δύναμης Frontex και ακολούθησε επιχείρηση περισυλλογής των 51 αλλοδαπών επιβαινόντων από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Οι 51 μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου. Στην περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.

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Γαυδος Μεταναστες
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