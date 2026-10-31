Γ’ Εθνική: Συνέχεια σήμερα με ντέρμπι ΠΟΑ – ΑΟΑΝ και Χερσόνησος – Εργοτέλης

Με σημαντικές αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα (31/10-15:00) η δράση στη Γ’ Εθνική, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Από το πρόγραμμα ξεχωρίζουν τα ντέρμπι ΠΟΑ-ΑΟΑΝ και Χερσόνησος-Εργοτέλης. Ο Γιούχτας έχει εύκολο θεωρητικά έργο με αντίπαλο τη Νεάπολη στις Αρχάνες ενω το Τυμπάκι υποδεχεται τον Πανακρωτηριακό με στόχο την τρίτη σερί νίκη του στο πρωτάθλημα. Τα πρωτοπόρα Χανιά δοκιμάζονται στην Επισκοπή.

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής

Σάββατο– 15:00

ΠΟΑ – ΑΟΑΝ

Χερσόνησος – Εργοτέλης

Επισκοπή – Χανιά

Γιούχτας – Νεάπολη

Πλατανιάς – Ρεθυμνιακός

ΑΟ Τυμπακίου – Πανακρωτηριακός

Βαθμολογία



1. Χανιά 13 (18-4)



————————————-



2. ΑΟΑΝ 11 (10-3)



-. ΠΟΑ 11 (7-3)



4. Ρεθυμνιακός 10 (12-6)



5. Γιούχτας 7 (7-3)



-. Επισκοπή 7 (3-5)



-. Τυμπάκι 7 (3-6)



8. Πανακρωτηριακός 5 (4-7)



9. Εργοτέλης 5 (8-8)



————————————-



10. Χερσόνησος 3 (3-16)



11. Πλατανιάς 2 (2-5)



12. Νεάπολη 0 (1-14)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ