«Χωριάτικο»: Ποιος είναι ο αστυνομικός που εμπλέκεται στο κύκλωμα -Ο ρόλος του στα strip clubs

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Μια φωτογραφία που φέρεται να απεικονίζει πρώην αστυνομικό της Ασφάλειας αγκαλιά με εργαζόμενη σε strip club, ιδιοκτησίας του επιχειρηματία που βρίσκεται πίσω από την αλυσίδα φούρνων «Το Χωριάτικο», παρουσίασε το MEGA.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού, ο πρώην αστυνομικός φέρεται να παρείχε εσωτερική πληροφόρηση στην εγκληματική οργάνωση, λαμβάνοντας ανταλλάγματα.

Ο συγκεκριμένος αστυνομικός υπηρετούσε για χρόνια στο Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος της Ασφάλειας, έχοντας χειριστεί υποθέσεις που αφορούσαν την εμπορία ανθρώπων, τη λειτουργία παράνομων λεσχών και άλλες δραστηριότητες του υποκόσμου.

Η φωτογραφία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τραβήχτηκε την περίοδο που ο ίδιος βρισκόταν ακόμη στην ενεργό υπηρεσία. Σε αυτήν εμφανίζεται αγκαλιά με εργαζόμενη στο συγκεκριμένο κατάστημα, η οποία κρατά μια τσάντα με ρούχα που φέρεται να της είχε προσφέρει ο πρώην αστυνομικός.

Οι αναφορές για τις σχέσεις με τον υπόκοσμο και η απομάκρυνση από την ΕΛ.ΑΣ.

Το όνομά του είχε απασχολήσει κατά καιρούς τις Αρχές, καθώς είχαν διατυπωθεί αναφορές για πιθανή εμπλοκή του σε παράνομες δραστηριότητες. Παρά τις σχετικές αναφορές, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να διατηρούσε την εύνοια υψηλόβαθμων στελεχών, ακόμη και πολιτικών προσώπων.

Το 2023 απομακρύνθηκε από το Σώμα, έπειτα από την ανάληψη της ηγεσίας της Ασφάλειας από άλλον αξιωματικό.

Στο μικροσκόπιο των Εσωτερικών Υποθέσεων και άλλοι αστυνομικοί

Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων αστυνομικών, οι οποίοι ενδέχεται να βρίσκονταν σε ενεργό υπηρεσία, ακόμη και υψηλόβαθμων στελεχών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η διερεύνηση των πιθανών διασυνδέσεων αστυνομικών με την οργάνωση, καθώς και το ενδεχόμενο διαρροής υπηρεσιακών πληροφοριών προς όφελός της.

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