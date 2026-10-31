Elite League: Η Αναγέννηση κόντρα στο αήττητο Λαύριο για την επιστροφή στις νίκες

Ένα ιδιαίτερα απαιτητικό παιχνίδι περιμένει την Αναγέννηση, η οποία υποδέχεται το Σάββατο 31 Οκτωβρίου στις 17:00 το Λαύριο, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Elite League.

Η κρητική ομάδα έχει μπροστά της μια σημαντική πρόκληση, καθώς καλείται να αντιμετωπίσει μία από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες του πρωταθλήματος, η οποία μετρά πέντε νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις και βρίσκεται στην κορυφή με το απόλυτο των επιτυχιών.

Για την Αναγέννηση, το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει ξεχωριστή σημασία. Με απολογισμό μία νίκη και τέσσερις ήττες στις πρώτες πέντε αγωνιστικές, οι Κρητικοί αναζητούν ένα αποτέλεσμα που θα τους δώσει βαθμολογική και ψυχολογική ώθηση, θέλοντας παράλληλα να αξιοποιήσουν την έδρα τους και τη στήριξη του κόσμου τους.

Το έργο τους, πάντως, μόνο εύκολο δεν είναι. Το Λαύριο πραγματοποιεί εξαιρετική πορεία στο ξεκίνημα της σεζόν, ωστόσο η Αναγέννηση έχει ένα επιπλέον κίνητρο, καθώς οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί και στο Κύπελλο, με την κρητική ομάδα να έχει πάρει τότε τη νίκη. Ένα στοιχείο που προσθέτει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη μεταξύ τους αναμέτρηση.

Πρέκας: «Θέλουμε να επιστρέψουμε στις νίκες»

Τη σημασία της αναμέτρησης ανέδειξε με τις δηλώσεις του ο Γρηγόρης Πρέκας, ο οποίος στάθηκε στην ποιότητα του αντιπάλου, αλλά και στην ανάγκη η ομάδα του να παρουσιαστεί συγκεντρωμένη και αποφασιστική.

«Το Λαύριο έχει πραγματοποιήσει ένα εξαιρετικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, μετρώντας πέντε συνεχόμενες νίκες, γεγονός που αποδεικνύει την ποιότητα και τη δυναμική του ως ομάδα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι μας περιμένει μια ιδιαίτερα απαιτητική αναμέτρηση απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο. Για εμάς, το παιχνίδι αυτό έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς θέλουμε να επιστρέψουμε στις νίκες και να αφήσουμε πίσω μας ένα ξεκίνημα που δεν εξελίχθηκε όπως το περιμέναμε».

Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα στον κόσμο της Αναγέννησης να βρεθεί στο γήπεδο και να στηρίξει την προσπάθεια της ομάδας, τονίζοντας πως η παρουσία των φιλάθλων μπορεί να αποτελέσει σημαντικό σύμμαχο στην προσπάθεια για ένα θετικό αποτέλεσμα.

6η αγωνιστική (30/10 – 2/11)

Παρασκευή 30/10 (17:00)

- ΓΑΣ Κομοτηνή – ΑΓΕΧ 83-71

Σάββατο 31/10 (17:00)

Πρωτέας Βούλας – Σοφάδες

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Λαύριο

Γλαύκος Έσπερος – Μέγαρα

Πανερυθραϊκός – Κρόνος

Ψυχικό – Κόροιβος

Μαχητές Πειραματικό – Αμύντας

Δευτέρα 2/11 (20:00)

- Παπάγου – Πανιώνιος (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

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7η αγωνιστική (6/11 – 9/11)

Παρασκευή 6/11 (17:00)

- Σοφάδες – ΓΑΣ Κομοτηνή

Σάββατο 7/11

Μέγαρα – Πρωτέας Βούλας (17:00)

ΑΓΕΧ – Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου (17:00)

Λαύριο – Παπάγου (17:00)

Πανιώνιος – Μαχητές Πειραματικό (17:00)

Αμύντας – Ψυχικό (17:00)

Κρόνος – Γλαύκος Έσπερος (19:00)

Δευτέρα 9/11 (20:00)

- Κόροιβος – Πανερυθραϊκός

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