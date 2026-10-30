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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σοκ στον Ολυμπιακό: Έξι μήνες εκτός ο Μοντέρο!

μοντερο
clock 19:04 | 30/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το απόλυτο σοκ στον Ολυμπιακό, καθώς ο Γιαν Μοντέρο θα μείνει εκτός για έξι μήνες, εξαιτίας πλήρους ρήξης μηνίσκου στο αριστερό του γόνατο. Οι ερυθρόλευκοι ενημέρωσαν ότι ο Δομινικανός γκαρντ προέβη σε χειρουργική επέμβαση και πλέον, θα ξεκινήσει ο μακρύς δρόμος της αποκατάστασης.

Την είδηση τη μετάφερε ένας συμπατριώτης του Μοντέρο, τονίζοντας πως: "Πριν από την απόφαση για την χειρουργική επέμβαση, ο παίκτης είχε λάβει θεραπεία με πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια (PRP), αλλά δεν πέτυχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ο τραυματισμός φαίνεται να επιδεινώθηκε, γι' αυτό τελικά επιλέχθηκε η χειρουργική επέμβαση".

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